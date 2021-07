Liebe, Sex & Evolution In wen wir uns verlieben

Die Gespräche plätschern vor sich hin und der Blick wandert zu den anderen: Wer würde sich zum Reden eignen? Wer für mehr? Warum suchen wir uns einen bestimmten Partner, eine bestimmte Partnerin aus? Wie sich zwei finden, um sich später vielleicht sogar fortzupflanzen, das ist eine zentrale Frage der Menschheit. Und ein uraltes Muster in der Natur.

Sex mischt unsere Gene durch

"Die ersten zwei Milliarden Jahre haben sich die Organismen ohne Sexualität fortgepflanzt. Sexualität hat sich dann offensichtlich als großer Vorteil erwiesen", erklärt Thomas Junker, Evolutionsbiologe an der Universität Tübingen.

Studien zeigen, dass es bei der Partnerwahl gewisse Prinzipien gibt. Sucht eine Frau einen Mann, sollte er meist abenteuerlustig, kräftig und ausdauernd sein. Gute Chancen, das zu erkennen, hätte sie beim Tanzen! Wissenschaftler der Universität Göttingen fanden heraus, dass der männliche Tanzstil so einiges verrät: Die Forscher filmten Männer beim Tanzen und übertrugen ihre Bewegungen auf Trickfiguren. Damit spielte das Aussehen keine Rolle mehr.

Die Frauen in der Studie begeisterten sich dann vor allem für die Trickfiguren, die Hals und Oberkörper häufig und auf verschiedene Art wandten und bogen sowie das rechte Knie schnell bewegten. Tatsächlich erwiesen sich diese Tänzer in weiteren Untersuchungen als körperlich stärker und wagemutiger! Evolutionsbiologisch betrachtet also als gesunde und fitte Partner - mit wahrscheinlich guten Genen.