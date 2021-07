Sex & Sperma Stecken Männer in einer Spermien-Krise?

Immer wieder hört und liest man es: Männer würden immer weniger Sperma und immer weniger gesunde Spermien produzieren. Was ist da dran? Und was ist noch drin im männlichen Ejakulat?

Seit einigen Jahren ist die Rede von einer "Spermien-Krise", vor allem in den Industrieländern. Einige Studien untermauern den Verdacht. Was ist da dran? Oder besser: Was ist da noch drin im männlichen Ejakulat?

Männer produzieren weniger Sperma als früher

Zu wenige, zu langsam - zuletzt sorgte eine große Überblickstudie 2017 für Aufsehen: Forscher der Hadassah-Hebrew Universität in Jerusalem hatten 185 Arbeiten aus der ganzen Welt ausgewertet, mit Daten von knapp 43.000 Männern. "Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass sich 1973 bis 2011 die Spermienzahl bei Männern reduziert hat, in der Größenordnung von 28,5 Prozent bis über 50 Prozent. In 40 Jahren", berichtet Artur Mayerhofer, Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und bestätigt: "Das ist doch eine gewaltige Abnahme, die aus dieser Analyse hervorgeht."

Spermien-Krise betrifft vor allem Männer in Industrieländern

"Spermien-Krise" ist zwar sehr überspitzt ausgedrückt, aber wenn Männer weltweit so eklatant weniger Spermien produzieren, scheint das Sperma tatsächlich in Schwierigkeiten zu sein - besonders auch bei uns: Laut der israelischen Studie hat die Potenz vor allem bei Männern aus Industrieländern gelitten: Die Wissenschaftler berechneten knapp 60 Prozent weniger Spermien pro Samenerguss für Männer in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.

"Das bestätigen Einzelstudien in den letzten Jahren eigentlich immer wieder, dass hier ein Trend zu beobachten ist, der vielleicht vor einiger Zeit schon eingesetzt hat und der sich offensichtlich fortsetzt." Artur Mayerhofer, Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Spermien-Schwellenwert liegt bei 15 Millionen pro Milliliter Ejakulat

Sperma-Fakten Rund 50 Millionen Spermien befinden sich in einem Milliliter Ejakulat.

Durchschnittlich ist ein Spermium 17 Kilometer pro Stunde schnell.

Einzelne Spermien schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde!

Die schnellsten Spermien sind in rund zwei Stunden im Eileiter.

Die Spermien werden von der Eizelle angelockt.

Das Spermium, dessen Immungene die der Eizelle am besten ergänzen, dockt an.

Die Qualität von Spermien bewerten Forscher nach Beweglichkeit, Schwimmgeschwindigkeit und Aussehen. Dabei deuten immer mehr Studien auf zu langsame und nicht richtig geformte Spermien hin - und eben in Summe immer weniger Spermien. Dazu gebe es weltweite Untersuchungsrichtlinien, erklärt der Androloge Stefan Schlatt von der Universität Münster: "Prinzipiell gilt, dass nach diesen Standardkriterien Spermien eine gewisse Schwelle haben, ab der der Mann als nicht mehr voll fruchtbar gilt. Das ist bei der Spermienzahl eine Grenze von 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat."

Was Männern und ihren Spermien Probleme bereitet

Männer, die eine geringere Menge Spermien produzieren, sind damit aber nicht automatisch unfruchtbar. Nur schwieriger werde es dadurch, Nachwuchs zu bekommen, erklärt Schlatt. Aber warum schwächelt das Sperma? "Das ist die Eine-Million-Euro-Frage. Wir wissen es nicht", sagt Zellbiologe Artur Mayerhofer. Meinungen und Ideen dazu gebe es jedoch genug: "Man könnte salopp sagen, das ist einfach Umwelt und Lifestyle. Und da kann man natürlich jetzt sagen, da hat sich auch die letzten Jahrzehnte einiges geändert." Und zwar gerade in westlichen Industrienationen. Umweltgifte setzen wohl den Spermien zu. Und Alkohol und Fett.

"Man weiß, dass zum Beispiel Übergewicht eine Rolle spielt. Man weiß, dass Rauchen eine Rolle spielt. Ob Handys in der Hosentasche eine Rolle spielen, das ist sicherlich noch nicht geklärt. Möglicherweise könnte auch die weitverbreitete Anwendung von Schmerzmitteln eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich ist es letzten Endes alles zusammengenommen." Artur Mayerhofer, Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Der Fortbestand der Menschheit ist gesichert

Muss Mann sich irgendwann damit geschlagen geben, in einer Spermien-Krise zu stecken und auszusterben? Noch liegt der Durchschnitt bei jungen westlichen Männern bei 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Weil es erst bei unter 15 Millionen Spermien kritisch für die Fortpflanzung wird, braucht sich die Menschheit gerade keine Sorgen machen. Noch ist ihr Fortbestand gesichert - zumindest wenn man nur von diesem einen Wert und der Gesamtbevölkerung ausgeht.

Achtung, Männer: Stress macht Spermien langsam

Wissenschaftler erforschen gerade, welche Umwelteinflüsse an welcher Stelle des Entwicklungsprozesses ein Spermium ausbremsen. Ein Ergebnis, das sich bereits abzeichnet: Bei Stress werden Spermien träge. Vielen Männern und Paaren wird diese Erkenntnis nicht helfen. Sie sollten sich Hilfe holen, untersuchen und individuell beraten lassen.