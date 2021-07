Sex & Befruchtung Eizellen - Warum und wie sie tricksen

Bei der Fruchtbarkeit von Frauen geht die Uhr der Evolution vor

Das bringt Frauen in die absurde Lage, dass sie erst jahrelang alles dafür tun, um nicht schwanger zu werden und dann, wenn Nachwuchs ins Leben passt, alles tun müssen, um schwanger zu werden. Fair ist die Evolution an dieser Stelle nicht. Bei Eizellen geht ihre Uhr vor.

Wo kommen Eizellen her?

Eine gesunde Frau hat bei ihrer Geburt mehr als 400.000 unreife Eizellen in ihren Eierstöcken. Mit Beginn der Pubertät fangen sie nach und nach an zu reifen. Jeden Monat meist eine bis zwei. Je früher eine Eizelle reift, desto fitter ist sie generell. Und desto leichter verbindet sie sich mit einem Spermium.

Die Tricks der Eizelle

Eizellen kleckern nicht, sie klotzen: Eizellen haben einen Durchmesser von 0,11 bis 0,14 Millimeter und sind damit vom Volumen her mehrere zehntausendmal größer als ein Spermium. Bei so viel Andockfläche wird sich ja wohl eins einfangen lassen. Von rund 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Samenerguss finden allerdings nur wenige Hundert in den Eileiter und zur Eizelle.

Aber irgendein Spermium will eine Eizelle nicht. Wie ein Schiedsrichter bestimmt sie die Regeln des Rennens und hat dabei eine Agenda. Zwar lockt sie Spermien mit chemischen Signalen an, wie Wissenschaftler der Universität Stockholm herausfanden, zum Zuge kommt aber nur ein handverlesener Kandidat. Das Rennen macht das Spermium, dessen Immungene die der Eizelle am besten ergänzen. Damit erhält der Nachwuchs möglichst viele Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger. Frauen erkennen am attraktiven Geruch, ob die Immungene eines Mannes zu ihren passen.