Sex und Verhütung Wer hat das Kondom erfunden?

Heutzutage kann man Kondome in allen Farben und Geschmacksrichtungen an der Supermarktkasse kaufen. Doch Kondome aus Gummi, beziehungsweise feinem Latex, gibt es noch gar nicht so lange. Bis vor 100 Jahren wurden sie noch aus den Schwimmblasen von Fischen oder dem Blinddarm von Schafen hergestellt.

Erste Kondome: Lustkiller mit Schleifchen?

Männer, die verhüten wollten , mussten also erstmal auf Fischfang gehen oder ein kleines Lamm schlachten. Hinzu kam: Diese Kondome waren noch nicht elastisch. Sie mussten also durch eine angenähte Schleife vorm Abrutschen bewahrt werden.

So sahen die ersten Kondome der Menschheit aus

Kondome aus Schafsdarm gab es schon vor der Antike ... Verwendet wurde der Blinddarm eines etwa dreimonatigen Schafes, "dann ist der Blinddarm so groß wie ein erigierter Penis", so Christian Fiala, Gynäkologe und Leiter des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch Wien. Auch Fischblasen wurden verwendet: Fische haben zwei Luftblasen, damit sie im Wasser stabil schwimmen können. Dazu musste man aber erstmal einen Fisch mit der richtigen Luftblasengröße fangen...

Auch wenn das Kondom neben der Pille zwischenzeitlich auf dem Markt ins Hintertreffen geraten ist, der Kondomgebrauch in der Gesamtbevölkerung ist in den letzten Jahren gewachsen - mit stetiger Tendenz. Allein in Deutschland hat sich der Verbrauch von Kondomen bei Alleinlebenden seit Ende der 1980-er Jahre in etwa verdoppelt, so das Statistische Bundesamt.