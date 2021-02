Seltene Krankheiten Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Der Tag wurde in Europa und Kanada erstmals am 29. Februar 2008 begangen. Er findet bewusst am seltensten Tag eines Jahres, am nur alle vier Jahre vorkommenden Schalttag, statt. In Nicht-Schaltjahren fällt der Rare Disease Day auf den 28. Februar. Ziel ist es, auf die Belange der von Seltenen Erkrankungen Betroffenen aufmerksam zu machen.