Seeadler in Bayern Der König der Lüfte

Der Seeadler ist der größte Adler in Europa. Mit einer Flügelspannweite von zwei bis zweieinhalb Metern gleitet er majestätisch durch die Luft und nutzt die Aufwinde zu einem energiesparenden Höhenflug. Noch größer als der Seeadler werden nur der Bartgeier , Mönchsgeier und Gänsegeier. In Bayern war der Seeadler eineinhalb Jahrhunderte lang nicht heimisch: Um 1850 brütete noch ein Seeadler-Paar in Bayern. Damals wurden die meisten bayerischen Wildtiere ausgerottet , auch der große Greifvogel.

2006 schlüpften in Bayern die ersten Seeadler

Rund 150 Jahre lang gab es bei uns nur noch einzelne durchziehende oder überwinternde Tiere im Donaumoos, am Chiemsee und am Inn. Zwischen 1997 und 2007 wurde in Bayern ein Artenhilfsprogramm durchgeführt, um den Bruterfolg zu erhöhen. Und tatsächlich gab es eine Greifvogel-Sensation: Im Frühjahr 2006 zog ein Seeadlerpaar, das seit 2004 am Altmühlsee bei Gunzenhausen ansässig war, erstmals zwei Jungvögel groß.

Mehr als ein Dutzend Seeadler-Paare in Bayern

Seeadler-Paare sind ihrem Partner und ihrem Standort ein Leben lang treu.

2012 gab es laut dem Wildtierportal Bayern etwa sechs bis sieben Seeadler-Brutpaare in Bayern. Wie der LBV mitteilt, zogen 2020 bereits 16 Seeadler-Paare erfolgreich Nachwuchs bei uns groß. Ausgewachsene Jungadler verlassen ihre Heimat, um sich selbst einen Lebensgefährten und ein eigenes Revier zu suchen. Haben sie Partner und Revier gefunden, so sind sie ihnen ein Leben lang treu. Laut LBV sind derzeit rund 23 Seeadler-Reviere in Bayern bekannt. Vor allem an den zahlreichen Gewässern in Nordbayern - in der Oberpfalz und in Franken - fühlen sich die großen Greifvögel wohl. Einige bayerische Reviere liegen auch südlich der Donau in Oberbayern und Niederbayern (Stand Juli 2021).