Auf Baderegeln und Beflaggung achten Schwimmen im Meer, in Seen und Flüssen

Wer im Meer, See oder Fluss baden geht, muss mehr auf sich selbst aufpassen als im Schwimmbad. Auf Nummer sicher geht man, wenn man sich an ein paar einfache Baderegeln hält und - wenn vorhanden - die Badestellen-Beflaggung beachtet.

Wer überhitzt am Meer, an den See oder am Fluss ankommt, sollte sich erst einmal ausruhen. Wenn eine Dusche vorhanden ist, vor dem Sprung in die Fluten abduschen. Beachten Sie die Beschilderung vor Ort oder erkundigen Sie sich, welche Gefahren vor Ort zu erwarten sind, am See zum Beispiel bei der Wasserwacht und am Meeresstrand bei Rettungsschwimmern, Einheimischen, Hotelpersonal oder beim Reiseleiter.

Bewachtes Schwimmen ist sicherer

Ertrinkungsstatistik 2019 Mindestens 417 Menschen ertranken in Deutschland im Jahr 2019. Das sind mehr als 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Die meisten Todesfälle gab es - wie schon die vergangenen Jahren - in Bayern (95), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (65) und Niedersachsen (51). Mit mindestens 362 Todespopfern ertranken mit Abstand die meisten Menschen in Binnengewässern. Mindestens 237 Menschen kamen allein in den Sommermonaten Juni, Juli und August durch Ertrinken ums Leben.

Quelle: DLRG

Unbewachte Badestellen bergen ein erhöhtes Unfall-Risiko: "Die Gefahr, dort zu ertrinken ist um ein Vielfaches höher, als an von Rettungsschwimmern bewachten Badestellen", sagt Ludger Schulte-Hülsmann von der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) - und die Ertrinkungsstatistik gibt ihm recht. Ursachen für tödliche Badeunfälle seien Leichtsinn, Missachtung der Baderegeln, schlechte Schwimmfähigkeiten, Selbstüberschätzung und Unkenntnis über mögliche Gefahren. Auch Alkoholkonsum führt immer wieder zu tödlichen Badeunfällen.

Kinder nicht ohne Aufsicht baden lassen

Bei kleinen Kindern sei es oft "die mangelhafte Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der Eltern", die schuld ist an einem Unglück. 80 Prozent der tödlichen Unfälle im Wasser seien vermeidbar gewesen, meldet die DLRG. Daher sei es lebenswichtig, an Seen und im Meer nur an bewachten Badestellen zu den gegebenenfalls vorgegebenen Zeiten schwimmen zu gehen.

Achtung, Strömung!

Nicht nur durch Scherben am Grund kann man sich beim Baden verletzen. Auch auf Treibholz und Bauwerke wie Brückenpfeiler und Stauwerke sollte man gefasst sein. In ihrer Nähe und in Flüssen kann es zu gefährlichen Strömungen kommen, die Schwimmer bannen und unter Wasser ziehen. Das ist besonders für Kinder lebensgefährlich. Strömungen sind eine der größten Gefahren beim Schwimmen im Meer oder Freiland-Gewässern. Im nationalen Durchschnitt ertranken in den vergangenen Jahren die meisten Menschen in Bayern. Der Grund: reißende Gebirgsflüsse, tiefe, kalte Seen und viele Wasserbauwerke.

Gerät man in eine starke Strömung, sollte man Ruhe bewahren und seitlich mit der Strömung und damit aus ihr herausschwimmen. Auch geübte Schwimmer haben keine Chance, wenn sie gegen eine starke Strömung anschwimmen. Drückt einen die Strömung unter Wasser, sollte man versuchen, zur Seite aus dem Strudel herauszuschwimmen.

Schwimmen in Flüssen

In Flüssen sollte deshalb nur schwimmen, wer fit und gesund ist, denn dort lauern viele Gefahren: überraschende Untiefen und Brückenpfeiler, die die Strömung verändern und dadurch Sogwirkungen auslösen können. In Flüssen mit Gezeitenströmung verstärkt diese die ohnehin bestehenden Flussströmungen noch zusätzlich.

In Flüssen müsse man auch immer wieder mit Treibgut wie Ästen und mit Unterwasserhindernissen wie entsorgten Fahrrädern rechnen, warnt die DLRG. Bleiben Sie außerdem nicht zu lange im Wasser, denn Flüsse erwärmen sich nie so stark wie Seen.

Sicher schwimmen in Meer und Fluss Baderegeln

Schwimmen im Meer

Beflaggung

Vorsicht Hochwasser! Baderegeln Beachten Sie beim Schwimmen grundsätzlich die Baderegeln: Springen Sie nicht überhitzt ins Wasser, sondern duschen Sie vorher und gehen Sie langsam hinein.

Gehen Sie nicht mit vollem und nicht mit leerem Magen ins Wasser.

Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht: Schwimmen im kalten Wasser verbraucht mehr Energie als Schwimmen im warmen Wasser.

Gehen Sie nicht schwimmen, wenn sie müde sind.

Bekommen Sie beim Schwimmen einen Krampf in Fuß, Bein oder Hand, dann drehen Sie sich in Rückenlage, bewahren Sie möglichst die Ruhe. Wenn Sie gar nicht mehr schwimmen können, rufen Sie um Hilfe.

Kinder, die nicht schwimmen können, müssen am und im Wasser grundsätzlich Schwimmflügel tragen - auch wenn sie nur am Wasserrand spielen. Lassen Sie Kinder (kleine und große) am Wasser nie aus den Augen!

Gehen Sie bei Gewitter sofort aus dem Wasser. Schwimmen im Meer Auf keinen Fall dort schwimmen, wo Boote und Schiffe fahren: Schiffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine Badezonen! Verhält man sich leichtsinnig, drohen Bußgelder.

Im Meer kann es gefährliche Unterströmungen geben. Erkundigen Sie sich vor Ort - bei der Touristeninformation, Einheimischen oder Hotelpersonal - über mögliche Gefahren. Halten Sie Badeverbote ein!

Beachten Sie die Beflaggung an ausgewiesenen Badezonen (mehr dazu auf der nächsten Seite).

An manchen Stränden werden neben Flaggen auch noch Windsäcke eingesetzt. Beide zeigen, wann der Wind vom Land in Richtung Meer, also ablandig weht. Tut er das, besteht die Gefahr, auf Luftmatratzen leichter aufs Meer getrieben zu werden.

Eltern haben auch an bewachten Stränden die Aufsichtspflicht über ihre Kinder. Beflaggung Die Badestellen-Beflaggung ist genormt und gilt für Deutschland und Europa. Zu finden ist sie an Badeseen und am Meer. Was die Flaggen-Farben bedeuten: Eine rot-gelbe Flagge zeigt ein gekennzeichnetes und bewachtes Badegebiet an. Meist gibt es dort auch noch Bojen.

zeigt ein gekennzeichnetes und bewachtes Badegebiet an. Meist gibt es dort auch noch Bojen. Eine zusätzlich gehisste gelbe Flagge bedeutet erhöhte Vorsicht und Badeverbot für ungeübte Schwimmer, ältere Personen und Kinder.

bedeutet erhöhte Vorsicht und Badeverbot für ungeübte Schwimmer, ältere Personen und Kinder. Eine einzelne rote Flagge zeigt ein generelles Badeverbot wegen akuter Gefahr durch Strömung, hohen Wellengang oder Wasserverschmutzung an.

zeigt ein generelles Badeverbot wegen akuter Gefahr durch Strömung, hohen Wellengang oder Wasserverschmutzung an. Eine Zone mit schwarz-weißer Beflaggung ist reserviert für den Wassersport und generell nicht für Schwimmer geeignet. Mehr über die Badestellenkennzeichnung erfahren Sie auf der Homepage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG): <!-- --> Welche Flagge am Badeplatz was bedeutet [dlrg.de] Vorsicht Hochwasser! Gehen Sie bei Hochwasser nicht baden und fahren Sie nicht Schlauchboot in den Fluten. Die Strömung ist meist stark, die Verletzungsgefahr durch Treibgut im Wasser ist erhöht und das meist kalte Wasser setzt dem Körper zu. Fließen mehrere Strömungen zusammen, besteht sogar mit Schwimmweste die Gefahr, zu ertrinken.

Sehen Sie Menschen in Not, rufen Sie schnellstmöglich die Rettung (112) - statt selbst ins Wasser zu springen. Die Gefahr ist zu groß, dass auch Sie in Not geraten und dann zwei Menschen Hilfe brauchen. Auch Rettungsmaßnahmen mit Stöcken oder Seilen sind gefährlich, weil die starke Strömung den Retter ins Wasser reißen kann. Quellen: Deutsche Wasserwacht, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft