Weltraum-Spektakel Schwarzes Loch frisst Riesenwolke

Mit acht Millionen Kilometern pro Stunde rast eine große Gaswolke in ihr Verderben. Das Schwarze Loch in der Mitte der Milchstraße wird sie in den kommenden Jahren erst in Fetzen reißen und dann die meisten davon in sich aufsaugen. Das hat das Forscherteam um Stefan Gillessen vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching bei München entdeckt.