Schleim als Schutzschild Damit's im Körper flutscht

Schleim gibt es praktisch überall in unserem Körper. Wir nehmen ihn nur nicht wahr. Oder erst, wenn etwas – buchstäblich – nicht mehr reibungslos funktioniert. Denn Schleim bedeckt alle inneren Oberflächen des Körpers. So wie die Haut uns nach außen hin schützt, schützt Schleim uns im Inneren.

Schleim gibt es praktisch überall in unserem Körper. Wir nehmen ihn nur nicht wahr. Oder erst, wenn etwas – buchstäblich – nicht mehr reibungslos funktioniert. Denn Schleim bedeckt alle inneren Oberflächen des Körpers. So wie die Haut uns nach außen hin schützt, schützt Schleim uns im Innern.

Die großen inneren Oberflächen, das sind die Atemwege der Lunge, der Darm, aber auch Orte, an die man nicht gleich denkt, etwa das Mittelohr, die Nasennebenhöhlen oder Eileiter und Gebärmutter der Frau. Überall dort ist die innere Oberfläche von einer Schleimschicht bedeckt.

Glibber im Netz

Der grundlegende Aufbau von Schleim ist immer gleich. Die Masse besteht aus Makromolekülen, kleinste chemische Verbindungen, die spaghettiartige Ketten bilden. Die Makromoleküle sind in der Lage, die Viskosität, also die Zähflüssigkeit der Substanz, zu verändern: Die Spaghetti vernetzen sich und bilden Knoten miteinander. Das Ergebnis ist eine maschenartige Struktur wie bei einem dreidimensionalen Fußballtornetz, dass Wasser einlagern kann.

Im Inneren hat Schleim eine maschenartige Struktur wie bei einem dreidimensionalen Fußballtornetz.

Durch das Spaghetti-Gerüst wird das Wasser gebunden, aber so, dass es immer noch ein bisschen flüssig ist - gleichzeitig aber eben auch schon in Richtung Festkörper geht. Das alles ist extrem klein, wir befinden uns im Nanobereich (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter). Produziert wird der Schleim von den Schleimhäuten. Die geben die Makrommoleküle ab, die sofort aufquellen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen und dieses im „Tornetz“ einlagern. Das Ergebnis ist eine gelartige Substanz.

Schleimige Abwehr

Schleim, Sekret, Schnodder: Vor allem die Winterzeit ist Hochsaison für Grippe, Infekte und Erkältungen. Denn dann ist die Atemluft voll von Viren und Bakterien, die in der kühlen Jahrezeit besonders stabil sind. Tatsächlich versagt unsere schleimige Abwehr bei gewöhnlichen Erregern (jenseits des Corona-Virus) nur äußerst selten. Denn das Sekret in unseren Atemwegen dient als mechanische Barriere.

Darüber hinaus hat Schleim aber auch eine Schutzfunktion. Er enthält Wirkstoffe, die Bakterien abtöten können und auch Antikörper, die von spezialisierten Immunzellen in den Schleim abgegeben werden. Bakterien, mit denen man sich schon mal auseinandergesetzt hat und die zu einer Immunantwort mit Antikörpern geführt haben, können so von der Schleimschicht abgefangen werden.

Die Farben des Schnupfens Durchsichtig

Weiß

Gelb Durchsichtig Schleim in den Atemwegen besteht aus zwei Prozent Schleimmolekülen und 98 Prozent Wasser – ein durchsichtiges Gel. Weiß Kommt es im Rahmen einer Infektion zu einer verstärkten Schleim-Produktion, steigt die Konzentration der Schleimmoleküle von zwei Prozent auf zehn bis zwanzig Prozent. Der Scheim wird weiß. Gelb Entzünden sich die Atemwege, können Entzündungszellen einwandern. Das ist in der Regel der Fall, wenn es zu einer bakteriellen Infektion kommt. Dann verfärbt sich der Schleim gelb.

Hin und wieder schaffen es einige Erreger aber auch durch die schützende Schicht. Wenn es ihnen gelingt, bis zur Atemwegsschleimhaut vorzudringen, dann können sie die Schleimhautzellen infizieren und schädigen. In der Folge kommt es zu einer verstärkten Schleimproduktion. Der Rotz beginnt zu fließen, bis die Erreger wieder draußen sind.

Glitschiges Reinigungskommando

Auf den Flimmerhärchen unserer Atemwege, den Zilien, wird der Schleim aus der Lunge in Richtung Rachen bewegt, mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Millimeter pro Minute. So wird die Lunge permanent gereinigt. Ohne diesen Mechanismus würden wir an unserem Lungenschleim – etwa zwei Liter am Tag produziert der Mensch - ersticken. Sind wir gesund, schlucken wir das meiste davon einfach herunter. Bei einer Erkältung hilft es jedoch, den Schleim in den Atemwegen feucht zu halten, sprich: viel zu trinken oder – noch besser – mit Kochsalzlösung zu inhalieren, damit wir besser abhusten können..

Der perfekte Rotz

Wissenschaftler haben eine Mechanismus entwickeln, der Lungeschleim befähigt, Grippeviren zu blockieren.

Wie wichtig Schleim für unseren Organismus ist, sieht man daran, dass es Wissenschaftler gibt, die nach dem perfekten Schleim suchen. Genauer gesagt: nach dem perfekten Rotz. Im Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität Berlin arbeitet das Team von Professor Rainer Haag beispielsweise daran, Lungenschleim künstlich herzustellen. Das Ziel: Medikamente zu entwickeln, die, wie der Lungenschleim, Viren binden und abtransportieren können.

Im Rahmen eines von Rainer Haag geleiteten Sonderforschungsbereichs an der FU Berlin konnten bislang schon Influenzaviren daran gehindert werden, sich mit ihren Rezeptoren an die Oberfläche der Wirtszelle zu binden und diese zu infizieren. Dieser Mechanismus soll nun auch für die Coronavirus-Forschung getestet werden.

Wenn der Schleim nicht abläuft: Mukoviszidose Bei Menschen, die an Mukoviszidose leiden, kann der Lungenschleim nicht abtransportiert werden. Der Grund: Durch einen Gen-Defekt sind bei ihnen die sogenannten Chloridkanäle der Zellen verändert. Über diese Kanäle wird Flüssigkeit an die Oberfläche abgegeben und der Schleim befeuchtet. Wenn diese Kanäle bei der Krankheit nicht richtig funktionieren oder sogar ganz fehlen, funktioniert diese Schleimbefeuchtung nicht richtig. Der Schleim wird zäh und bleibt stecken. In den Atemwegen können sich Schleimpropfen bilden, die einen idealen Nährboden für Bakterien darstellen, und häufig die Ursache für eine chronische Entzündung der Atemwege sind. Der zu zähe Schleim bereitet Mukoviszidose-Patienten aber nicht nur in den Atemwegen Probleme. Es kann auch zu Schleimpfropfen im Darm oder in der Bauchspeicheldrüse kommen. Ohne Behandlung wäre beides lebensbedrohlich.

Im Darm kommt‘s dick

Je nachdem, wo in unserem Körper Schleim seine Aufgaben erfüllt, ist er mehr oder weniger zähflüssig. In den Atemwegen ist die Schleimschicht relativ dünn, damit der Schleimtransport mithilfe der Flimmerhärchen funktioniert. Der Darmschleim hingegen ist relativ dick. Er hat zwei Aufgaben zu lösen: Zum einen muss er Nährstoffe mittels Darmbakterien aufnehmen. Zum anderen schützt er die Darmschleimhaut vor den Darmbakterien, aber auch vor den vielen Erregern, die ständig in den Darm gelangen. Der Darmschleim lässt also Nützliches passieren und hält Schädliches auf.

Durch dick und dünn am Muttermund

Die Konsistenz des Schleims am Gebärmuttermund verändert sich im Laufe des weiblichen Zyklus.

Noch mal anders funktioniert der Schleim am weiblichen Gebärmuttermund. Denn er ist mal dünn- und mal dickflüssiger, je nachdem, in welcher Phase ihres Zyklus sich die Frau befindet. Reguliert wird die Konsistenz des Schleims über den ph-Wert, damit die männlichen Spermien die schleimige Barriere in den fruchtbaren Tagen der Frau überwinden können. Dann wird dieser spezifische Schleim am Muttermund durchlässiger und danach macht er sofort dicht, damit keine Erreger eindringen können.