Tipps gegen Schimmel Was tun bei Schimmelbefall?

Brotzeitboxen: heiß abschrubben

Spült man dagegen eine mit Schimmelpilzen verunreinigte Brotzeitdose bei niedriger Temperatur in der Spülmaschine, könnte es sein, dass einige Pilzsporen übrig bleiben. Das bedeutet keine Gesundheitsgefahr, aber es könnte sein, dass das nächste Pausenbrot in dieser Box schneller verschimmelt. Bei Metall-Trinkflaschen aus Schulränzen oder Kindergartentaschen, in denen übers Wochenende der Saft verschimmelt ist, sollte man ähnlich verfahren: Mit einer Flaschenbürste und Spülmittel die Flasche möglichst intensiv schrubben - mit so heißem Wasser wie möglich. Und danach gleich trocknen.