Scherenkunde Die Richtige für jeden Anlass

Das verwendete Werkzeug sollte in jedem Fall sauber, geschliffen, geschmiert und rostfrei sein.

Bei Astscheren sind zwei unterschiedliche Scherentypen geläufig, die sich in der Art der Schneidetechnik unterscheiden: die Amboss-Scheren und die Bypass-Scheren. Bypass-Scheren verfügen über eine zahnradartige Getriebetechnik, bei der beide Scherenklingen gleichzeitig in den Ast ziehen und glatt abschneiden. Dadurch ist kein hoher Kraftaufwand mehr nötig und auch dickere Äste können spielend eingekürzt werden.

Hebelkräfte nutzen

Hoch hinaus auch ohne Leiter

Recht neu und äußerst praktisch für den Schnitt in großer Höhe ist die sogenannte Schneidgiraffe. Sie ist ausziehbar und ermöglicht so Schneidearbeiten ohne Leiter. Stahlfeder und Zugkette sorgen dafür, dass in der Krone ohne großen Kraftaufwand geschnitten werden kann. Das Schneidwerkzeug lässt sich dabei bis zu einem Winkel von 230 Grad verstellen.