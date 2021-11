Geschenkte Zeit Schaltsekunde an Neujahr

In der Neujahrsnacht blieb für eine Sekunde die Zeit stehen. Die kurze Pause bringt die Atomuhren wieder in den richtigen Takt. Die gehen zwar nicht falsch, doch die Erde trödelt ihnen hinterher.

Die letzte Minute der ersten Stunde des Jahres 2017 war eine ganz besondere. Sie hatte nämlich nicht sechzig, sondern genau 61 Sekunden, denn sie bekam eine Schaltsekunde.

Hier wurde die Sekunde eingefügt 00.59.59 Uhr - 00.59.60 Uhr - 01.00.00 Uhr MEZ

in der Nacht vom 31. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017



Wie bekomme ich die Schaltsekunde in meine Uhr?

Bei Funkuhren müssen Sie sich um gar nichts kümmern. Diese holen sich das richtige Zeitsignal von der großen Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB in Braunschweig. Eine manuell einstellbare Uhr müssen Sie hingegen eine Sekunde lang anhalten, wenn Sie diese ganz genau stellen wollen.

Geschenkt bekommen wir diesen Augenblick vom IERS, dem Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme. Die Schaltsekunde sorgt dafür, dass die offizielle Zeit wieder genau mit der Erdrotation übereinstimmt, denn nach und nach hinkt die Erde der Zeit der Atomuhren hinterher: Die Erde geht laut Wolfgang Dieck vom IERS in Frankfurt etwas nach.

"Würde man die Differenz nicht korrigieren, würde die Sonne irgendwann mittags aufgehen." Wolfgang Dieck vom IERS-Zentralbüro in Frankfurt am Main

Bremse für die Erde

Die Atomuhr in Braunschweig In Deutschland richten sich die Funkuhren nach dem Signal der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Sie tickt wie alle Atomuhren höchst gleichmäßig, aber ihr Takt nimmt von irdischen Schwankungen keine Notiz.

Die Erde eiert und torkelt aber immer ein wenig, während sie um die Sonne kreist. Auf die Dauer sinkt ihr Drehtempo sogar, denn Ebbe und Flut, vom Mond hervorgerufen, wirken wie eine permanente Bremse. Dadurch werden die Tage minimal länger, etwa um eine Millisekunde am Tag. Das fällt im Alltag kaum auf, macht sich über Jahrhunderte hinweg aber durchaus bemerkbar. "Ein Tag hat 24 Stunden", das war einmal, nämlich etwa um 1900. Heute haben wir, allem Anschein zum Trotz, täglich ein klitzeklein wenig mehr Zeit.

Atomschwingungen und Astronomie

Im Jahr 1967 wurde die Atomsekunde festgelegt: Sie dauert genau das 9.192.631.770-fache der Periodendauer einer Schwingung im Cäsium-Atom. Bei der Definition orientierten sich die Wissenschaftler an den astronomischen Daten der vorangegangenen Jahrzehnte. Damals drehte sich die Erde aber ein klein wenig schneller als heute. Inzwischen kommt sie in einer Atomsekunde nicht mehr ganz so weit - die 60 x 60 x 24 Atomsekunden eines Tages reichen nicht mehr für eine vollständige Erdrotation.

Schaltsekunde seit 1972

Zwischen 1960 und dem Jahr 2000 dauerte ein Atomzeit-Jahr im Durchschnitt eine Dreiviertelsekunde länger als ein Jahr laut Erdumdrehung. Im Jahr 1972 wichen die beiden Zeiten bereits zehn Sekunden voneinander ab. Deshalb wurden zusätzliche Schaltsekunden eingeführt, um die Atomzeit wieder mit der Erdumdrehungszeit zu synchronisieren. Die zusätzliche Sekunde Anfang 2017 ist bereits die 37. Schaltsekunde seit 1972.

Gradmesser für Schwankungen der Rotation

Die Schaltsekunden kommen allerdings nicht in regelmäßigen Abständen wie die Schaltjahre. Sie richten sich nach winzigen Unregelmäßigkeiten in der Drehgeschwindigkeit der Erde. Zwischen 1999 und 2006 dauerte es sieben Jahre, bis eine Schaltsekunde nötig wurde. Die nächste Pause gab es schon nach drei Jahren: In der Silvesternacht 2008 wurde eine Schaltsekunde eingefügt. Dann dauerte es vier Jahre, bis 2012 im Juni eine Sekunde hinzu kam. Nur drei Jahren später, am 30. Juni 2015, wurde wieder an der Uhr gedreht.

Technische Probleme durch die Schaltsekunde möglich

Bei der Schaltsekunde 2012 fiel die australische Fluglinie Quantas zeitweise aus. Mittlerweile gibt es zahlreiche Kritiker an der Schaltsekunde. Je mehr Prozesse abhängig von integrierten Zeitangaben ablaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass doch einmal an einer entscheidenden Stelle die Anpassung vergessen oder nicht korrekt durchgeführt wird. Laut Andreas Bauch von der PTB in Braunschweig wären solche problematischen Kettenreaktionen zum Beispiel im Stromnetz möglich. Auch die Flugsicherung, die Navigation über Satelliten, der Geldhandel oder sicherheitsrelevante Systeme könnten betroffen sein. Dort wird mit einer Zeitauflösung von Millisekunden gearbeitet.

Schaltsekunde auf dem Prüfstand