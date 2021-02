Sauna Manche mögen's heiß

Entspannen und dabei Wärme tanken, das kann man an grauen Tagen wohl am besten in der Sauna. Immer mehr Menschen entdecken diesen Spaß, der ihnen den Schweiß aus allen Poren treibt - und dabei das Gefühl vermittelt, der Körper könne sich so von allen Giften und Schlacken befreien. In der Tat: Sauna ist gesund für nahezu jeden, ob jung oder alt.