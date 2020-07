Sauber und sicher im Wasser Baderegeln retten Leben

Wasserrutschen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wer sicher rutschen will, sollte sich vor der ersten Rutschpartie die Hinweisschilder durchlesen und diese Regeln dann auch befolgen, rät der TÜV Rheinland. Denn Unfälle auf Wasserrutschen passierten fast nur durch ein Fehlverhalten der Badegäste, so der TÜV. Generell sind Wasserrutschen nämlich sicher - bei "ordnungsgemäßer Benutzung". Das heißt konkret: Niemals Kopf voraus rutschen, kleinere Kinder nie alleine, sondern nur zwischen den Beinen von Erwachsenen rutschen lassen und unbedingt den Sicherheitsabstand einhalten, damit es keinen Crash gibt. Also: Niemals bei Rotlicht in die Röhre springen!



Quelle: TÜV Rheinland