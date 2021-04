Salmonellen Die Bakterien lauern auf Lebensmitteln

Vor den gefährlichen Keimen kann man sich leicht schützen

Vorsicht beim Zubereiten von rohem Fleisch

Auch beim Geflügel-Auftauwasser gilt es aufzupassen. Um es aufzuwischen - oder um rohe Lebensmittel abzutupfen - verwendet man am besten Papiertücher, die man anschließend wegwerfen kann. Denn die Keimzahl in einem nicht gekochten Stofflappen kann so hoch sein wie bei rohem Fleisch: bis zu einer Million Keime pro Gramm, harmlose und gefährliche. Und wer kocht den Küchenlappen schon jedes Mal aus, nachdem er ihn benutzt hat?

Vorsicht - Antibiotika-Resistenzen!

Diese Resistenzen können sich auch auf den Menschen übertragen: Bei Salmonellen-Vergiftungen trägt jeder fünfte Patient solche widerstandsfähigen Erreger in sich. Schuld an diesen Resistenzen sind die Antibiotika, die bei der Geflügelmast eingesetzt werden. In Deutschland dürfen diese nur als Medizin ins Futter gemischt werden, doch in vielen anderen Ländern werden sie auch zur Wachstumsförderung eingesetzt.