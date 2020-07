Reisetipps Das gehört in jede Reiseapotheke

Vor der Abreise bricht meist Hektik aus. Schnell vergisst man dabei auch wichtige Dinge wie zum Beispiel die Reiseapotheke. Das kann im Urlaub schmerzhafte Folgen haben. Also, Reiseapotheke als erstes in den Koffer und das kommt rein ...

Reiseapotheke vergessen? Diese Nachlässigkeit rächt sich bitter, wenn der Stachel tief im Fleisch sitzt, sich Mückenstiche schmerzhaft entzünden oder Montezumas Rache zuschlägt. Jeder zweite Urlauber hat in den schönsten Wochen des Jahres mindestens einmal ein gesundheitliches Problem wie Fieber, Durchfall, Hauterkrankungen oder kleinere Verletzungen.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Fragen Sie Ihren Arzt, welche Medikamente Sie mitnehmen sollten.

Die Reiseapotheke sollte immer an das Urlaubsziel angepasst werden. Lassen Sie sich daher vor Reiseantritt beraten, was Sie neben der Grundausstattung mitnehmen sollten - am besten beim Hausarzt oder beim Tropenmediziner (bei speziellen Problemen und Fernreisen).

Reiseapotheke: Die Grundausstattung sterile Pinzette

saubere Schere

Fieberthermometer ohne Quecksilber

Pflaster / Heftpflaster

sterile Wundkompressen

Mullbinden (oder Verbandspäckchen)

flüssiges Desinfektionsmittel für die Haut

Wund- und Brandsalbe (für Sonnenbrand, Insektenstiche)

fiebersenkende und schmerzlindernde Tabletten

Durchfallmittel

Mittel gegen Übelkeit

Mittel gegen Pilzinfektionen (bei Reisen in warme Länder) + Medikamente, die man üblicherweise einnimmt, oder Spezialmedikamente bei chronischen Krankheiten

Medikamente für Kinder: Wenn Sie mit Kindern reisen, sollten Sie die Reiseapotheke mit Medikamenten aufstocken, die für Kinder geeignet sind:



Saft oder Zäpfchen gegen Übelkeit

Fieber- und Schmerzzäpfchen

Wundheilsalbe

Mittel gegen Durchfall (z.B. Apfelpektine, Hefepräparat)

Elektrolytlösungen gegen Flüssigkeitsverlust bei Durchfall

Anis-Fenchel-Kümmel-Tee gegen Magen-Darm-Probleme

Präparate gegen Allergien, wenn benötigt

abschwellende Nasentropfen

entzündungshemmende Ohrentropfen

Antihistamin-Gel zur Behandlung von Mückenstichen

Mückenschutz (in den Tropen: Moskitonetze)

wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor

Präparat für evtl. Allergien

Quelle: Verband der Kinder- und Jugendärzte im Netz

Medikamentenvorrat anlegen

Kaufen Sie Medikamente am besten daheim ein, dann ist die Qualität gesichert.

Wenn Sie bestimmte Medikamente nehmen müssen, sollten Sie sich rechtzeitig vor einer Reise ausreichend Vorrat zulegen: Nehmen Sie als Reserve mehr als die Hälfte der Tablettenmenge mit, die Sie ohnehin benötigen. Stecken Sie die Medikamente ins Handgepäck oder verteilen Sie diese auf mehrere Koffer oder Taschen, damit Sie im Fall eines Verlusts nicht völlig ohne Medikamente auskommen müssen. Beachten Sie die Lagerungshinweise: Wie lange sind die Medikamente zum Beispiel haltbar oder müssen sie kühl oder dunkel gelagert werden? Wenn ja, dann benötigen Sie einen speziellen Transportbehälter.

Medikamente, Spritzen und Grenzkontrollen

Nicht jedes Medikament kommt problemlos über die Grenze, Spritzen können bei Grenzkontrolleuren zum Beispiel zu Problemen führen. Besorgen Sie sich sicherheitshalber eine ärztliche Bescheinigung, warum Sie bestimmte Medikamente und Spritzen benötigen - mindestens auch in englischer Sprache verfasst.

Sichere Medikamente

Beipackzettel gründlich lesen.

Kaufen Sie möglichst keine Medikamente im Urlaubsland. Es könnte sich um Imitate handeln, die anders wirken als Ihr bekanntes Präparat. Zudem lässt sich der fremdsprachige Beipackzettel, wenn es überhaupt einen gibt, häufig nicht lesen.

Auch Lagerung und Haltbarkeit lassen sich manchmal nicht überprüfen. Gerade Medikamente, die Sie ständig brauchen, sollten Sie daher unbedingt dabei haben. Bei begrenzter Haltbarkeit, zum Beispiel von Insulin, sollten Sie schon vor der Abreise sicherstellen, wie und wo Sie sicher Nachschub erhalten.