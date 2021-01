Radioaktivität Die unsichtbare Gefahr

Isotope

Ein Element kann verschiedene Isotope (auch: Nuklide) haben. Radioaktive Isotope kommen in der Natur vor, werden aber auch in Atomkraftwerken bei der Kernspaltung erzeugt. Die einzelnen Isotope eines Elements haben in ihrem Atomkern immer die gleiche Anzahl an Protonen, doch verschieden viele Neutronen und daher unterschiedlich viel Masse. Normaler Wasserstoff hat beispielsweise in seinem Kern ein Proton, aber kein Neutron. Das radioaktive Wasserstoff-Isotop Tritium dagegen hat neben dem Proton zwei Neutronen im Kern. Deshalb wird es auch "superschwerer Wasserstoff" genannt. Solch schwere Kerne sind nicht stabil, sondern zerfallen nach einer gewissen Zeit.