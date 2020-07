Quallen Badeschreck oder Nutztier?

Vorheriges Bild Nächstes Bild Portugiesische Galeere Die Portugiesische Galeere gehört zu den giftigsten Quallenarten der Welt. Eigentlich ist sie aber gar keine Qualle, sondern ein Polypenstaat. Die Polypen leben in einer Kolonie und sind voneinander abhängig. Jeder Polyp übernimmt eine Aufgabe wie beispielsweise Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Abwehr und die Ausbildung von Fangarmen.

Quallenblüte – der wissenschaftliche Begriff klingt so schön. Dabei kann es für Schwimmer ein Alptraum sein, in eine solche hineinzugeraten. An Mittelmeerküsten, auch an Nord- und Ostsee, kommt es seit einigen Jahren immer häufiger zu Quallenblüten bzw. Quallenplagen: Der Wind treibt die glibberigen Wesen ans Ufer, dicht an dicht, wie ein Teppich. An Schwimmen ist da nicht mehr zu denken.

Die Qualle im Fokus der Wissenschaft

Seitdem es im Sommer immer häufiger zu Quallenplagen kommt, interessieren sich auch mehr Forscher für dieses Tier, erklärt der Meeresbiologe Jan Dierking vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar Kiel:

"Wenn wir uns die Fische angucken, da ist da ein solcher Fokus der Wissenschaft, weil da ein riesiges kommerzielles Interesse dahintersteckt. Und bei Quallen war es eben ganz lange nicht so." Jan Dierking, Geomar Kiel

Ein Mann säubert vom Boot aus das Wasser von Quallen. Die Badegäste am Strand von Salobreña in Andalusien schauen zu.

Frustrierte Badegäste und alarmierte Hoteliers mögen dazu beigetragen haben, dass die Europäische Union vor drei Jahren sechs Millionen Euro für das europaweite Forschungsprojekt „GoJelly“ zu Verfügung stellte. Koordiniert wird dieses Projekt von Geomar Kiel, für das Jan Dierking arbeitet. Im Zentrum der Forschung steht die Frage, weshalb sich die Quallen gerade in den letzten Jahren so ausgebreitet haben. Einer der Hauptgründe ist die steigende Temperatur der Gewässer:

"Wir hatten einen sehr warmen Winter und ein warmes Frühjahr auch noch. Das Wasser war im April um die drei Grad wärmer als im Vorjahr, dadurch laufen alle Prozesse im Wasser schneller ab, und wir hatten schon ganz früh im Jahr ganz viele Jungquallen." Jan Dierking, Geomar Kiel

Je wärmer das Wasser, desto zahlreicher „blühen“ die Quallen. Hinzu kommt: Durch die Überfischung verringert sich die Zahl ihrer natürlichen Feinde. Dazu zählen Meeresschildkröten, Tun- und Schwertfische. Die Verschmutzung der Meere macht den Quallen wiederum nicht so viel aus. Pflanzenstoffe, Stickstoff und Phosphor verringern den Sauerstoffgehalt im Wasser. Quallen kommen damit besser zurecht als Fische.

Quallenplagen vorherzusagen ist nach wie vor schwierig

Mittlerweile gibt es Apps, die über den Zustand der Strände, die Anzahl und Gattung der Quallen und deren Gefährlichkeit informieren. Aber keine kann Quallenplagen voraussagen. Dazu ist die Forschung noch nicht weit genug.

"Das wollen wir ändern, damit große Quallenschwärme abgefischt werden können, bevor sie die Küsten erreichen." Jan Dierking, Geomar Kiel

Frittierte Quallen als Delikatesse

Parallel arbeiten die Projektpartner von "GoJelly" an einem weiteren Schritt: Studien haben belegt, dass Schleim von Quallen Mikroplastik binden kann. Darum untersuchen Wissenschaftler jetzt, ob Quallen als Biofilter in Klärwerken eingesetzt werden könnten. Oder als Dünger in der Landwirtschaft. Oder als Futter für die Aquakultur. Auch in Dänemark wird experimentiert, aber in eine andere Richtung: Gastrophysiker versuchen, aus den durchsichtigen Wesen avantgardistische Delikatessen für den menschlichen Gaumen zu schaffen. Einige weltberühmte Starköche haben schon Interesse an den Rezepten bekundet.