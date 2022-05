Unsere Mimik Was ein Lidschlag verrät

Häufig geben wir uns anders, als wir uns fühlen. In der Öffentlichkeit pflegen wir unsere Mimik wie eine Maske und zeigen nur selten unser wahres Gesicht. Das Lächeln ist dafür das beste Beispiel: Wir lächeln andere Menschen - zum Beispiel unseren Chef - an, obwohl wir innerlich die Zähne knirschen.

Dadurch informieren wir immer über unseren Zustand, unabhängig davon, was wir glauben zu signalisieren. "Es ist egal, was du meinst, es ist wichtig, wie du aussiehst!", so der Pantomime Samy Molcho. Kleinste Zuckungen im Gesicht, ein Blinzeln mit den Augen, angespannte Muskeln können Worte Lügen strafen. Doch wie erkennt man die?

Professionell in Gesichtern lesen

Diese Nasenspitze verrät alles

Wäre es nicht toll, man könnte seinem Mitmenschen jede Lüge an der Nasenspitze ansehen? Könnte im Gesicht des anderen lesen wie in einem Buch? Das machte sich in den 70er-Jahren ein US-amerikanischer Psychologe zur Aufgabe. Und publizierte am Ende ein Buch der Gesichter: