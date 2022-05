Sozialverhalten Warum Gähnen ansteckend ist

Erst werden die Augen ganz fest zusammengekniffen, dann der Mund ganz weit aufgerissen - und dann wird herzhaft gegähnt. Einer macht's vor, die anderen machen's nach, oder? Forscher der Universität Pisa haben untersucht, ob Gähnen tatsächlich ansteckend ist. Dazu beobachteten die Wissenschaftler Elisabetta Palagi und Ivan Norscia über ein Jahr lang 109 Erwachsene aus Europa, Nordamerika, Asien und Afrika in ihrem gewohnten Umfeld. 480 Aktionen werteten die Forscher schließlich ganz genau aus.

Gähnen mit Gefühl

Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten sie im Jahr 2011. Gähnen ist ansteckend, aber wie: Am häufigsten ließen sich die Untersuchungsteilnehmer innerhalb ihrer Familie vom Gähnen anstecken, danach folgten Freunde, dann Bekannte. Erst ganz zum Schluss reagierten sie auf das Gähnen von Fremden damit, es diesen gleichzutun. Auch Nationalität, Geschlecht und die jeweilige Situation spielten immer eine deutlich geringere Rolle als die emotionale Nähe zum Gähnenden. Sie löst nach Ansicht der Forscher die unbewusste Nachahmung aus.

Nachahmen mit Empathie

Der Nachahmer-Effekt funktioniert aber nur, wenn die Empathie - die Fähigkeit, Gefühlsregungen anderer Menschen zu erkennen und darauf zu reagieren - bei einem Menschen ausgeprägt ist. Im Gehirn sind dafür unter anderem die sogenannten Spiegelneuronen zuständig. Kleine Kinder können sich nur in geringem Maß in andere Menschen hineinversetzen. Auch Menschen mit Störungen wie Autismus reagieren nicht oder nur eingeschränkt auf ihr Gegenüber. Sich vom Gähnen anstecken zu lassen ist also ein Zeichen von Empathie. Ohne diese könnten komplexe Gesellschaften nicht funktionieren.