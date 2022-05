Zweisprachige Erziehung Wenn man mehr als eine Sprache kann

"Sie können dann in der einen Sprache eher über tägliche Verrichtungen sprechen, oder über das, was sie gerne essen. In einer anderen Sprache haben sie eher die Tiernamen parat und noch einmal in einer dritten Sprache können sie vielleicht eher über Autos reden. Das hängt einfach davon ab, wer mit ihnen über was in welcher Sprache redet."