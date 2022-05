Privatschulen Der Run auf die freien Schulen

Was die Abschlüsse an privaten Schulen betrifft, unterscheidet der bayerische Staat zwischen "anerkannten" und "genehmigten" Ersatzschulen. Staatlich anerkannte Schulen können staatliche Abschlüsse wie das Abitur oder die Mittlere Reife selbst vergeben. Staatlich genehmigte Schulen dürfen dies nicht – ihre Schüler müssen diese Abschlüsse in externen Prüfungen erwerben. Bei einem Schulwechsel muss deshalb eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden.

Wie andere Bundesländer unterscheidet auch Bayern bei den Privatschulen zwischen Ersatzschulen und Ergänzungsschulen. Letztere finden sich vor allem im berufsbildenden Bereich, wo es für manche moderne Berufe keine staatliche Ausbildungsmöglichkeit gibt. Auch die internationalen Schulen sind Ergänzungsschulen und erhalten deshalb ebenfalls keine staatliche Förderung. Anders die Ersatzschulen, die in ihren Bildungs- und Erziehungszielen öffentlichen Schulen im Freistaat entsprechen, wie etwa Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen oder Gymnasien. Diese brauchen eine Genehmigung, stehen unter staatlicher Aufsicht und müssen sich an die Lehrpläne halten.

Eine im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz durchgeführte Umfrage hat Eltern danach befragt, weshalb sie ihre Kinder auf eine katholische Schule schicken. Die Ergebnisse dürften sich kaum von den Motiven jener Eltern unterscheiden, die sich für eine evangelische Schule entscheiden: An erster Stelle steht laut Studie die Qualität der Lehrkräfte, gefolgt von der Gemeinschaft von Schule und Eltern, der Erziehung zu sozialem Engagement und der individuellen Förderung der Schüler. "Die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen und die Einführung in die Glaubenspraxis sind hingegen für die Eltern eher von geringer Bedeutung", zieht die Deutsche Bischofskonferenz Resümee.

Die katholische und evangelische Kirche erheben den Anspruch, an ihren Schulen eine am christlichen Menschenbild orientierte und in der Tradition der jeweiligen Konfession stehende Bildung und Erziehung zu vermitteln. Der Religionsunterricht nimmt dabei jeweils einen besonderen Stellenwert ein.

Immer noch strahlen reformpädagogische Schulen und Bildungskonzepte eine große Faszination aus. Den Eltern kommt es dabei nicht so sehr darauf an, ob die Schule sich an Célestin Freinet, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Adolf Reichwein oder Peter Petersen orientiert. Sie wollen vielmehr eine Garantie, dass ihr Kind im Mittelpunkt der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit steht und nicht der Lernstoff. Montessori-Lehrer helfen dem Kind, es selbst zu tun, Waldorf-Schüler sind unzertrennlich und können nicht durchfallen, Jenaplan-Schulen sind Lebensgemeinschaften. Mit ihrer Pädagogik - sei es durch jahrgangsübergreifende Gruppen oder durch verschiedene Lernformen und Unterrichtsmethoden - knüpfen auch alle anderen freien Alternativschulen an verschiedene Elemente der Reformschulen an.

Als Reaktion auf die Zwangs-Lern-Anstalten am Ende des 19. Jahrhunderts forderten Reformpädagogen "neue, freie Schulen", in der das Kind im Mittelpunkt steht. Schule sollte zu einer Lebensgemeinschaft werden, in der aktive Kinder durch selbsttätiges Lernen zu verantwortungsvollen, mündigen und toleranten Mitgliedern der Gesellschaft erzogen werden.

Darüber hinaus gibt es in Bayern auch private Internate, die sich weder in kirchlicher Trägerschaft befinden noch Landerziehungsheime sind. Darunter sind beispielsweise das Institut Schloss Brannenburg, das Internat Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld oder das Montessori-Internat in Eberharting.

Eine besondere Form von Internaten sind die Landerziehungsheime. Sie sind Ende des 19. Jahrhunderts aus einer Bewegung heraus entstanden. Ihr Gründer, der Reformpädagoge Hermann Lietz, kritisierte die bloße Wissensvermittlung der herkömmlichen Schulen. Zu seinem Konzept gehört die Lage auf dem Land, die fern dem als schädlich betrachteten Einfluss der Großstadt eine ganzheitliche Erziehung ermöglichen soll. In Bayern stehen vier Internate in Schondorf, Reichersbeuern, Neubeuern und Stein an der Traun in dieser Tradition.

Die evangelische und die katholische Kirche betreiben neben ihren Schulen auch Internate. Es waren die Dom- und Klosterschulen, die im mittelalterlichen Europa die ersten Internate betrieben. Erst 1905 wurde dagegen die Klosterschule Ettal in Oberbayern gegründet, damals fehlte in der Gegend ein Gymnasium.

Phorms, eine Privatschulkette mit einer Aktiengesellschaft im Hintergrund, hat vor einigen Jahren in München eine bilinguale Schule eröffnet, in der ab der ersten Klasse Englisch gesprochen wird. Dabei betreiben beileibe nicht nur Privatschulen zweisprachigen Unterricht. In Bayern gibt es rund 50 öffentliche Gymnasien, die bilingualen Unterricht in Englisch oder Französisch anbieten. Neben Deutsch wird auch eine Fremdsprache als Unterrichtssprache verwendet.

Die Franconian International School in Erlangen, die International School Augsburg, die Munich International School und die Bavarian International School in Haimhausen sind Beispiele für internationale Schulen in Bayern. Längst schicken nicht mehr nur die leitenden ausländischen Mitarbeiter von Weltunternehmen ihre Kinder auf eine internationale Schule, sondern auch bildungsbewusste deutsche Eltern, die sich das hohe Schulgeld leisten können.

Selbstverständlich gibt es noch weitere Privatschulen in Bayern, die nicht in Kategorien wie Reform- oder Internatsschule passen. Die Sabel-Schulen, die 1896 in Nürnberg von Gustav Adolf Sabel gegründet wurden, sind darunter wohl die bekanntesten. In Bayern sind die Sabel-Schulen in Nürnberg, München und Schongau unter anderem mit Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen und Realschulen vertreten, bieten aber ein noch viel breiteres Spektrum an Schul-, Aus- und Weiterbildung.

In München sind die neuhof-Schulen mit ihren privaten Realschulen und Gymnasien ein Begriff. Sie werben mit kleinen Klassen, engagierten Lehrern und Lust am Lernen um Schüler. Ähnlich die Nymphenburger Schulen – private Ganztagsschulen, die Kinder nach dem Motto "Wir haben Zeit für unsere Schüler!" zur Mittleren Reife oder zum Abitur führen. Abitur plus berufliche Bildung (Abiplus) heißt der Trumpf des Obermenzinger Privatgymnasiums, in dem inzwischen drei Ausbildungen angeboten werden. Und im Schulverbund München am Isartor braucht man vom Kindergarten bis zum Gymnasium nicht einmal das Schulhaus zu wechseln.