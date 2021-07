Spindelobst Schnitt für Apfel und Kirsche

Die Apfelspindel

Was der Schnitt bewirken soll

Neben dem Entfernen von kranken und trockenen Ästen kommt es beim Schnitt von Spindelbäumen darauf an, einen kegelförmigen Habitus mit flach wachsenden Ästen zu erreichen. Das hat einen einfachen Grund: die gleichmäßige Nährstoffverteilung im Ast, das Lenken des sogenannten "Saftdrucks". In einem steil stehenden Trieb erhalten die Knospen an der Spitze mehr Nährstoffe als tiefer liegende Knospen.

Zudem hindert ein Hormon aus der Triebspitze die unteren Knospen am Austreiben. Dadurch können sich nur die oberen zwei, drei Knospen am Trieb gut entwickeln, während die unteren nur schwach oder gar nicht austreiben. Bei flach stehenden Trieben verteilt sich der Druck im ganzen Ast und es entstehen mehrere schwache Triebe mit vielen Blütenknospen.

Wie oft schneiden?

Junge Obstspindeln benötigen in der Regel keinen Schnitt, man entfernt lediglich zu steil stehende Äste. Eine junge Apfelspindel beispielsweise sollte in einer Stammhöhe von 60 Zentimeter fünf bis sieben um den Stamm angeordnete, flache Seitentriebe haben. Alle zwei Jahre wird der sogenannte Erziehungsschnitt durchgeführt. Dabei entfernt man ebenfalls steil stehende Äste am Mittel- und an den Seitentrieben. Die verbleibenden Triebe sollte man nicht einkürzen, um ihr Wachstum nicht anzuregen.