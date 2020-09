Abfall-Recycling Die Hürden bei der Plastik-Wiederverwertung

Immer wieder sorgen die Unmengen von Plastikmüll, die wir produzieren, für Schlagzeilen - wie sie unsere Meere verschmutzen, Tiere und Natur gefährden und wir ihnen nicht Herr zu werden scheinen. Die Sorge um unseren Plastikabfall ist nicht ganz unbegründet: So ist in Deutschland der Verbrauch von Verpackungen in den vergangenen 20 Jahren um 100 Prozent gestiegen. Und auch beim Recyceln gibt es zahlreiche Hürden.

Verpackungsgesetz: Kein Verbot für nicht recycelbaren Plastikmüll

Das Verpackungsgesetz, das 2019 in Kraft getreten ist, fordert, Verpackungsmüll zu vermeiden und mehr Verpackungen aus recyceltem Material, sogenanntem Recyclat, herzustellen. Auch eine feste Recyclingquote ist darin verankert: Ab 2022 müssen 63 Prozent aller Plastikabfälle recycelt werden. Derzeit sind es 58,5 Prozent. Was im Gesetz allerdings fehlt, ist ein Verbot von Plastikverpackungen, auch von nicht-recyclingfähigen Verpackungen. Einen Anreiz für die sogenannten "Inverkehrbringer" von Plastikprodukten soll es laut Gesetz aber doch geben: Die Entgelte, die sie an die Unternehmen für die Entsorgung zahlen müssen, sollten so geschaffen werden, dass sich mehr Recycling für sie lohnt.

Verschiedene Kunststoffarten sind schwer sortierbar

Trotzdem ist das Recycling von Plastik schwierig. Ein Grund dafür ist die große Vielfalt der Kunststoffe. Das zeigt sich zum Beispiel bei Vakkuumverpackungen, die vor allem Fisch und Fleisch länger frisch halten sollen. Sie enthalten eine Sauerstoff-Barriere aus Polyamid, die untrennbar mit dem Kunststoff, aus dem die restliche Verpackung besteht, verbunden ist. Das Problem: Die beiden Kunststoffarten lassen sich in der Abfallanlage nicht sortieren und damit auch nicht zu neuem Kunststoff recyceln.

Recycling von Plastik für Hersteller wenig rentabel

Doch nicht nur technisch ist das Recyceln von Kunststoffen schwierig. Das Recycling muss sich für den Hersteller auch finanziell lohnen. Das ist derzeit nicht immer der Fall. Denn noch ist der Kunststoff, der aus Abfall hergestellt wird, teurer als Kunststoff aus Erdöl.

Produkte aus recyceltem Plastik: Fehlende Akzeptanz bei Kunden

Aber auch die Akzeptanz der Kunden für die Produkte aus recyceltem Plastik ist nicht immer da.

"Viele glauben: Recyclatanteil = schlechte Qualität. Viele denken, wenn man den Recyclatanteil ausweisen würde, dann müsste man mit dem Preis zurückgehen. Deshalb machen das viele [Hersteller] nicht." Thomas Probst, Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.

Erfolge des Recyclings

Trotz aller Hürden beim Recycling gibt es aber auch einige Erfolge: So bestehen Getränkeflaschen aus PET im Schnitt zu 29 Prozent, teilweise sogar bis zu 100 Prozent, aus Recyclat. 2019 erhielt sogar ein Putzmittelhersteller für die Verwendung von Altplastik für die Verpackung seiner Produkte den Deutschen Umweltpreis.

Hoffnung macht auch der "Runde Tisch Eco Design von Kunststoff-Verpackungen“, der vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Erstmals reden dort Verpackungshersteller und Recycler miteinander. Das hat Vorteile. Die jeweils andere Seite lernt die verschiedenen Aspekte zu verstehen und kann darauf eingehen. Dadurch könne geklärt werden, was der jeweils andere an Informationen brauche, um sich "einzustellen", sagt Franziska Krüger vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. Das soll heißen: Dinge in der Technik beziehungsweise in der Herstellung so zu ändern, dass ein Optimum an Recycling möglich wird.

Tipps für Verbraucher zum richtigen Plastik-Recycling

Sebastian Baumeister, Betriebsleiter der Sortieranlage des Serviceunternehmens Wurzer, gibt Verbrauchern für einen möglichst umweltschonenden Umgang mit Plastik folgende Ratschläge:

Deckel generell abreißen, egal bei welchem Produkt

Joghurtbecher und ähnliches nicht spülen

keinen anderen Müll zwischen die Verpackungen werfen

Trotz aller Fortschritte ist Recyceln aber nur die zweitbeste Lösung. Noch besser ist es, Einwegverpackungen zu vermeiden