Fleisch aus dem Labor Fleischpflanzerl aus Pflanzenfleisch

"Diese Rohstoffe werden dann mit Wasser im Extruder zu einer Art Teig vermengt, gleichzeitig auch erhitzt und gekocht. Dabei falten sich die Proteine auf. Im Anschluss an den Kochprozess findet in einer relativ langgestreckten Düse eine Abkühlung statt, das Protein vernetzt und das Produkt bekommt diese faserige, fleischähnliche Struktur. Das Produkt würde nach dieser ersten Verarbeitungsstufe mit einem Schnitzelwerk oder einem Ausstechapparat in seine endgültige Form gebracht werden."