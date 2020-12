Paare und Alltagsstress Wie man die Liebe schützt

Die böse oder nervige Schwiegermutter als Scheidungsgrund? Da ist nichts dran: "Während in der Volksmeinung die Probleme mit der Schwiegermutter häufig an erster Stelle der Stresshierarchie von Paaren stehen, zeigen keine wissenschaftlichen Untersuchungen diese Vorrangstellung der Schwiegermutter als Stressfaktor", so Guy Bodenmann. Die Psychologen sind sich aber einig darin, dass die mangelnde Abgrenzung zur Herkunftsfamilie Probleme in einer Partnerschaft bereiten kann.