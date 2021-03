Interstellarer Flugkörper Oumuamua ist möglicherweise ein Komet

Erst Asteroid, dann Komet

Doch dann kamen Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile ins Spiel. Der außerirdische Besucher entfernt sich demnach schneller als erwartet von der Sonne, teilte die ESO in Garching mit. Das Team unter der Leitung von Marco Micheli vom Koordinationszentrum erdnahe Objekte (NEOCC) der europäischen Raumfahrtagentur ESA im italienischen Frascati zog daraus den Schluss, dass der kosmische Nomade womöglich durch Sonneneinstrahlung Material von seiner Oberfläche abgibt. Ein Vorgang, den die Astronomen Ausgasen nennen.

Oumuamua besitzt eigenen Antrieb

Das ausgestoßene Material produziert einen Rückstoßeffekt und dieser stetige Schub schießt Oumuamua schneller als erwartet aus unserem Sonnensystem heraus. Am 1. Juni 2018 bewegte er sich nach Angaben der ESO mit rund 114.000 Kilometern pro Stunde. Ein solches Ausgasen ist ein typisches Merkmal eines Kometen. "Wir denken, er ist in Wirklichkeit ein winziger, seltsamer Komet", erklärte Micheli. Ihre Ergebnisse veröffentlichte das internationale Forscherteam am 27. Juni 2018 in der Fachzeitschrift "Nature".