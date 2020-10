Osterfeuer Sicherheit für Mensch und Tier

Am Osterwochenende brennen sie wieder: die Osterfeuer. Oft werden Wochen vorher die Holz- und Reisighaufen aufgeschichtet: ein idealer Platz für Tiere, der zur tödlichen Falle werden kann. Tipps zum Schutz von Mensch und Natur finden Sie hier.

Am Ostersamstag flackern an zahlreichen Orten wieder die Osterfeuer. Ein schöner Brauch, wenn man dabei nicht versehentlich heimliche Bewohner in Brand steckt.

Unterschlupf für viele Tierarten

Igel nutzen re nutzen die Reisig- und Holzhaufen als Unterschlupf.

Igel, Reptilien, Vögel, Insekten - viel kleine Tiere nutzen die oft schon im Herbst aufgestapelten Reisig- und Holzhaufen als Unterschlupf. Einige Vogelarten zum Beispiel ziehen hier ihre Jungen groß, die nachtaktiven Igel verbringen dort ihre Tagruhe oder sind, wenn Ostern früh im Jahr ist, noch im Winterschlaf. Diese Tiere werden durch das Osterfeuer gefährdet.

Osterfeuer kurzfristig aufschichten oder umschichten

Das Holz sollte deshalb erst kurzfristig gesammelt und gestapelt werden - bevor sich die Tiere einnisten können. Oder Sie schichten das Holz fürs Osterfeuer noch einmal um, bevor Sie es entzünden. So werden die Tiere aufgeschreckt und können flüchten.

Feuer unter Kontrolle halten

Osterfeuer können auch für Menschen gefährlich werden, wenn die Flammen außer Kontrolle geraten. Jedes Jahr muss die Feuerwehr ausrücken, um ausufernde Feuer einzudämmen. Hohe Sachschäden und gefährliche Verbrennungen können die Folge sein. Wir haben Tipps, wie Sie Ihr Osterfeuer sicher genießen können: