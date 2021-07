Licht und luftig Obstbäume schneiden

Das gilt sowohl für die im Herbst ganz frisch gepflanzten Bäumchen als auch für ältere Obstbäume. Allerdings sollte es nicht kälter als minus fünf Grad Celsius sein, da das Holz sonst zu brüchig ist und Schnittwunden schlecht heilen. Im Herbst kann nach der Ernte zusätzlich ausgelichtet werden.

Grundlegende Schnittregeln

Für anhaltenden Fruchtreichtum braucht der Obstbaum in seiner Krone Licht und Luft. Eine alte Gärtnerweisheit lautet: 'Einen Hut muss man durch eine Obstbaumkrone hindurchwerfen können, ohne dass er sich verfängt.' Schneiden Sie daher alle nach innen wachsenden Äste weg, vor allem aber die sogenannten Wasserschosse: Diese senkrecht nach oben wachsenden Triebe kosten den Baum nur unnötig Kraft, tragen praktisch keine Früchte und verdichten die Krone. Auch bei Zweigen, die sich kreuzen oder aneinander reiben, wird einer weggeschnitten, und zwar immer der steiler nach oben bzw. der nach innen weisende.

Wo wird geschnitten?

Äste, die ganz entfernt werden sollen, wie zum Beispiel die Wasserschosse, werden auf Astring geschnitten, also direkt an dem Ast, aus dem sie nach oben wachsen. Sollen Äste zurückgeschnitten werden, wird immer knapp oberhalb einer nach außen weisenden Triebknospe geschnitten, damit der junge Zweig ins Licht wächst. Achten Sie darauf, dass die Schnittstelle so klein und sauber wie möglich gehalten ist, benutzen Sie scharf geschliffene Qualitätsscheren. So minimieren Sie die Gefahr einer Infektion - und benötigen weniger Kraft beim Schneiden.

Wie weit wird geschnitten?

Grundsätzlich gilt: Ein starker Rückschnitt fördert das Holzwachstum, ein schwacher Rückschnitt die Fruchtansätze. Denn wird ein Ast stark zurückgeschnitten, reagiert er mit starkem Neuaustrieb an der Spitze. Wird er dagegen nur wenig gekürzt, gibt es auf der ganzen Länge des Astes mäßig starke, neue Triebe - für einen guten Fruchtansatz.

Stichwort: Alternierende Fruchtfolge Wundern Sie sich nicht, wenn der Baum nur jedes zweite Jahr reich trägt: Meist liegt das an der sogenannten alternierenden Fruchtfolge. Werden viele Blüten gebildet, gibt es viele Früchte. Das kostet Energie und bewirkt eine geringe Blütenbildung im Folgejahr mit entsprechend weniger Früchten, sodass der Baum im dritten Jahr wieder ausreichend Blüten bilden kann ... der Kreislauf beginnt von neuem. Wie stark ein Obstbaum alterniert, hängt ganz wesentlich auch von der Sorte ab.

Zwei Erziehungsformen

Grundsätzlich kann man die Krone eines Obstbaumes auf zwei unterschiedliche Weisen schneiden und erziehen. Entweder zur Rundkrone, wie wir sie von Streuobstwiesen kennen, oder zur Spindel, die in kleinen Gärten und auch auf Obstplantagen zu finden ist. Die Rundkrone, die sich für große Obstbäume eignet und auf drei schräg nach oben wachsenden, starken Leitästen aufbaut, kann 30 bis 40 Jahre lang Früchte tragen. Die für schwachwüchsige Unterlagen geeignete Spindel, mit ihren waagerechten, nicht zu starken Ästen, bringt dafür schon nach drei bis vier Jahren Erziehung den vollen Ertrag.

Die Rundkrone

Zwei grundlegende Dinge bestimmen den Schnitt der Rundkrone über die Jahre: Er soll kräftig in die Breite wachsen und in der Krone nicht zu dicht werden - damit Licht und Luft an die Früchte kommt:

Die Spindel

Bei der Erziehung eines Obstbaumes zur Spindel will man grundsätzlich keinen starken Austrieb: Der Baum soll klein bleiben. Locker um die dominierende Mitte verteilt stehen waagrechte, nicht zu starke Äste, mit reichem Blüten- und Fruchtansatz. Achten Sie am besten schon beim Kauf auf flach wachsende Zweige. Steile Äste können entweder entfernt oder in die Waagerechte gebracht werden. Wobei Pflaumenzweige immer leicht nach oben streben sollten, damit ihr Wuchs nicht stockt.

Folgearbeiten

Jahr für Jahr werden steil nach oben wachsende Konkurrenztriebe zur Mittelachse entfernt, ebenso Wasserschosse oder sich kreuzende Äste. Damit die Krone weiter in die Breite wächst, werden die Verlängerungen der Leitäste, die nach dem Pflanzschnitt ausgetrieben sind, auf eine nach außen weisende Knospe eingekürzt.

Wie bekomme ich Äste in die Waagerechte? Dazu können die Zweige nach unten gebunden werden. Nach einem Jahr bleibt der Ast von sich aus waagerecht und die Schnur wird wieder entfernt. Fall Sie die Schnur nicht befestigen können: Binden Sie sie um einen Stein, der lotrecht auf dem Boden unter dem betroffenen Zweig platziert wird - das klappt überall, in jeder Lage.

