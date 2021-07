Obstbaumpflege Bürsten, kalken, säubern

Bürsten

"Alles, was an der Rinde grün ist, darf man auf keinen Fall verletzen, sonst kann der Obstbaumkrebs in das Holz eindringen."

Streichen

Vor allem nach kalten Frostnächten, wenn an einem klaren Morgen die Sonne aufgeht, kann es aufgrund des Temperaturgefälles an Stämmen und Ästen zur Frostspannung kommen. Diese Spannung kann Risse verursachen und zu Stammschäden führen, besonders bei jungen Bäumen mit glatter Rinde.

Die weiße Farbe reflektiert die Sonnenstrahlen und sorgt dafür, dass sich die Rinde nicht so schnell erwärmt. Temperaturschwankungen können so besser auf den Stamm verteilt werden.

Mumien entfernen

Weitere Pflegemaßnahmen

Wer immer noch auf der Suche nach Gartenarbeit ist: Jetzt im Winter kann man die Befestigungspflöcke an den Bäumen kontrollieren. Stehen sie gut? Schnüren Etikettendrähte oder Befestigungsschnüre den Baum ein? Ende Januar bis Mitte Februar ist außerdem ein guter Zeitpunkt, um die Nistkästen zu säubern, am besten an einem Tag mit Minustemperaturen, dann staubt's nicht. Und wenn man im Frühjahr einen Baum veredeln will, sollte man jetzt die entsprechenden Edelreiser schneiden.