Energiebombe Nuss Heilkraft zum Knacken und Knabbern

Nüsse sind konzentrierte Energie. Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, enthalten Eiweiß und vor allem Fett. Deshalb wurden Nüsse lange als Dickmacher abgetan. Inzwischen belegen Studien, dass gerade der üppige Gehalt an einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren die Nüsse besonders gesund macht.

Die Walnuss beispielsweise enthält prozentual so viele Omega-3-Fettsäuren wie mancher Seefisch. Da kann keine andere Pflanze mithalten. Omega-3-Fettsäuren schützen die Zellen des Organismus vor dem Angriff freier Radikale und sollen das Risiko für Krebs oder Gefäßleiden senken.

Verdauungsanreger, Gefäßdurchputzer

Leckerer Schutz vor Herzinfarkt: Nüsse

Ebenfalls wichtig für unsere Gesundheit: die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Substanzen, die eigentlich die Nuss vor dem Angriff von "Schädlingen" schützen sollen - und denselben Effekt auch im menschlichen Organismus haben. Nüsse enthalten außerdem Ballaststoffe, die die Verdauung anregen. Durch ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E "putzen" Nüsse auch die Gefäße, vor allem Hasel- und Walnüsse.

Schon mit vier kleinen Portionen pro Woche senkt man das Risiko für einen Herzinfarkt! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt bei täglichem Verzehr ein Handvoll, also circa 25 Gramm Nüsse.

Treibstoff fürs Gehirn

Studentenfutter Nüssen sind Nervennahrung in Zeiten erhöhter Beanspruchung. Besonders wertvoll sind Nüsse auch für das Gehirn. Sie erhöhen die geistige Leistungsfähigkeit, denn sie enthalten Cholin und Lecithin - Bausteine von Botenstoffen, die unser Denkorgan für seine Arbeit braucht. Das haben auch Menschen erkannt, die besonders auf ein "aktives Denkorgan" angewiesen sind: Das sogenannte "Studentenfutter" besteht zu einem großen Teil aus Nüssen.

Schlankmacher Nüsse

Auch Eichhörnchen wissen den gesunden Snack zu schätzen.

Zunächst erscheint es paradox, denn Nüsse mit ihren 70 Prozent Fett sind eine Kalorienbombe. Doch gerade deswegen schaffen es die wenigsten Menschen, so viel davon zu essen, dass es sich auf der Waage bemerkbar macht. Außerdem zeigen Studien, dass das Fett in Nüssen vom Körper nicht gut aufgenommen werden kann. Gerade Mandeln mit den Ballaststoffen in ihrer Haut machen satt, ohne sich auf die Hüften zu legen.

Achtung, Schimmelpilze!

Den Spaß am gesunden Knabbern kann man sich verderben, wenn man wahllos zugreift. Denn bei Transport und falscher Lagerung können sich auf Nüssen giftige Schimmelpilze bilden. Verfärbte oder ranzig schmeckende Nüsse unbedingt wegwerfen!

Für Allergiker lebensgefährlich!

Einen Nachteil gibt es: Nüsse und Schalenfrüchte wie Erdnüsse haben ein hohes Allergiepotenzial. Manche Menschen reagieren schon auf kleinste Spuren von Nussbestandteilen in der Nahrung dramatisch - mit Symptomen wie Atemnot und Kreislaufversagen. Das wirkt nicht nur dramatisch, sondern ist tatsächlich lebensgefährlich: Eine Nussallergie kann tödlich enden! Beim kleinsten Verdacht sollte ein Allergietest beim Arzt durchgeführt werden.

Da derzeit noch keine Hyposensibilisierung gegen Nüsse möglich ist, muss man die Allergene strikt meiden. Dazu muss man die Deklaration auf Verpackungen genau lesen - und seien sie noch so klein geschrieben. Überlebensnotwendig für Allergiker ist auch, immer einen Allergiepass und ein Notfallset dabei zu haben, also Cortisonspray oder -tabletten, Antihistamin und eine Adrenalin-Spritze.