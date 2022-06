Ig-Nobelpreis 2013 Abstruse Forschung

Sich schön trinken klappt

Ja! Es funktioniert! Und ist jetzt endlich wissenschaftlich bewiesen: Wer trinkt, ist attraktiver. Nein, stopp: Wer trinkt, hält sich für attraktiver. Dieses Ergebnis wundert wenig. Die zweite Studie der Forscher ist da schon überraschender: Auch wer nur glaubt, er trinkt, hält sich für attraktiver. Das war einen Ig-Nobelpreis für Psychologie 2013 wert.

Wenn die Entmannung um sich greift

"Chirurgische Handhabung von epidemischer Penis-Amputation in Siam" - der Titel riecht schon preiswürdig. Und den bekam die Studie von 1983 jetzt auch endlich in Form des Ig-Nobelpreises für Öffentliche Gesundheit. Die Autoren empfehlen, wie damit umzugehen ist, wenn massenhaft Männer entmannt werden. Genauer, wie man mit dem amputierten wertesten Stück umgeht. Ausser in den Fällen, wo es teilweise von einer Ente gefressen wurde.

Astronomen auf sechs Beinen

Kepler und Kopernikus unter Käfern: Wir Menschen müssen in Zukunft damit leben, dass Astronomie nicht mehr nur eine humane wissenschaftliche Errungenschaft ist. Vögel navigieren offenbar auch nach den Sternen. Na gut. Aber Mistkäfer? Tatsächlich! Selbst in mondlosen Nächten rollen die Käfer ihre Kugeln zielsicher durch die Gegend, solange es nicht bewölkt ist. Sogar im Planetarium finden sich die kleinen Navigatoren noch zurecht. Und weil wir das nie geahnt haben und lieber auch nicht gewusst hätten, gab es für diese Erkenntnis den Ig-Nobelpreis für Biologie und Astronomie in einem.

Heilung durchs Mäuseohr

Die weitreichende Wirkung von Musik für Seele und Leib ist unbestritten. Und längst noch nicht gut genug erforscht. Daher gab es den Ig-Nobelpreis für Medizin für eine sicher einzigartige Studie: Welchen Effekt hat klassische Musik auf Mäuse, die sich einer Herztransplantation unterziehen mussten. Richtig gelesen: Mäuse.

Automatische Kidnapper-Falltür-Zusammenschnür-Abwurf-Maschine

Auch eine Erfindung wurde ausgzeichnet: das "Anti-Entführungssystem für Flugzeuge". Es funktioniert einfach und effektiv: Eine Falltür im Flugzeugraum öffnet sich, der Kidnapper stürzt in den Bauchraum der Maschine, wird dort in einem Netz gefangen und sicher verschnürt und am Ende aus dem Flugzeug geworfen. An einem Fallschirm natürlich. Dafür erhielt der Erfinder Gustano Pizzo (USA) posthum den Ig-Nobelpreis für Sicherheitstechnologie.

Wahrscheinlichkeitsrechnung auf der Kuhhaut

Einen Ig-Nobelpreis gab es in der Kategorie Wahrscheinlichkeit. Ein niederländisch-britisches Forschungsteam hat endlich festgestellt, was sich Bauern weltweit schon lange gefragt haben: Wann steht sie auf, wann legt sie sich hin, die Kuh? Ergebnis: Je länger eine Kuh schon liegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie bald aufsteht. Aber: Wenn die Kuh aufsteht, ist es ganz schwer zu sagen, wann sie sich wohl wieder hinlegt. Gut. Jetzt wissen wir das.

Wo wir alle übers Wasser wandeln

Endlich einmal steht die Wissenschaft auf Seiten der Religion und belegt biblische Stellen: Ja, man kann über einen See wandeln. Wir alle könnten es. Wenn der See beispielsweise auf dem Mond wäre. Zurecht gab es für diese Forschung den Physik-Ig-Nobelpreis 2013.

Wir wagen eine weitere These: Das mit dem Wasserwandeln ginge vermutlich auch, wenn der See irgendwo wäre, wo's schön kalt ist ...

Da bleibt kein Auge trocken

Den Ig-Nobelpreis für Chemie gab es für ein Forscherteam, das dem tränenreichen Effekt des Zwiebelschneidens auf die Schliche kommen wollte. Das Forschungsergebnis laut Preiskomitee ist, dass der biochemische Prozess dahinter doch komplizierter ist als angenommen. Aber: Immerhin stellen die Wissenschaftler in Aussicht, man könne Zwiebeln entwickeln, die uns nicht zum Heulen bringen.

Forschung am/im eigenen Leib

Manche Wissenschaftler schrecken im Eigenversuch vor nichts zurück. Und das muss auch mal prämiert werden. Der Ig-Nobelpreis für Archäologie geht an zwei Forscher mit außergewöhnlichem Appetit: Sie kochten tote Mäuse, schluckten sie unzerkaut herunter und behielten dann die eigenen Exkremente im Auge. Mit einem wissenschaftlichen Ziel: Sie wollten wissen, was das menschliche Verdauungssystem den Knochen von kleinen Säugetieren anhaben kann.

