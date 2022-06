Chemie-Nobelpreis 2021 Ehrung für Benjamin List und David MacMillan

"Ein geniales Werkzeug zum Aufbau von Molekülen" nennt die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften die asymmetrische Organokatalyse, für die sie Benjamin List und David MacMillan mit dem Chemie-Nobelpreis des Jahres 2021 auszeichnet . Dieses Werkzeug hat heute große Bedeutung für die pharmazeutische Forschung und die Chemie umweltfreundlicher gemacht. Benjamin List ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, David MacMillan ist Professor an der Princeton University in den USA. Geboren sind beide im Jahr 1968.

Nobelpreis-Anruf im Amsterdamer Café

"Die haben auf meinem Handy angerufen. Als wir gerade bestellen wollten, sah ich auf dem Display so 'Schweden'. Ich guckte meine Frau an, wir lächelten uns ironisch an - 'Haha, das ist der Anruf.' Als Witz. Aber dann war es wirklich der Anruf. Es war echt unglaublich. Ein unglaublicher Moment."

Chemische Reaktionen steuern und beschleunigen

Chemie-Nobelpreisträher 2021: David MacMillan, Professor an der Princeton University, New Jersey, USA.

Chemiker konstruieren spezielle Moleküle, die zum Beispiel elastische und langlebige Materialien bilden, Energie in Batterien speichern oder das Fortschreiten von Krankheiten hemmen können. Um diese Moleküle zusammenzubauen sind Katalysatoren notwendig. Das sind Substanzen, die chemische Reaktionen steuern und beschleunigen, aber nicht Teil des Endprodukts werden. Katalysatoren in Autos wandeln beispielsweise giftige Stoffe in Abgasen um in harmlose Moleküle. Auch unser Körper enthält Tausende von Katalysatoren in Form von Enzymen, ohne die kein Stoffwechsel möglich wäre.