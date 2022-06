Chemie-Nobelpreis 2020 Entdeckung der Genschere CRISPR ausgezeichnet

CRISPR-Cas9 ist ein mächtiges Werkzeug

Kevin Esvelt, Massachusetts Institute of Technology (MIT), in der Doku 'Unnatural Selection' (Folge 3)

"Für jeden, der irgendetwas von Genom Engineering wusste, war Crispr der Startschuss. Crispr ist DAS Werkzeug für Biologen, unabhängig vom Organismus, an dem sie arbeiten. Weil es in jedem Organismus zu arbeiten scheint und einen fast jedes Gen umarbeiten lässt."

So funktioniert die Genschere CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 ist ein gefährliches Werkzeug

Genmanipulierte Babys - der Fall He Jiankui

Was passiert, wenn ethische oder moralische Bedenken außer Acht gelassen werden, zeigte ein Fall Ende 2018. Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui manipulierte angeblich mit der Genschere CRISPR die Gene von Babys und ließ ein Zwillingspärchen austragen . Ein Tabubruch, der weltweit für einen Aufschrei unter Genforschern und Medizin-Ethikern sorgte. Ziel der Versuche war es angeblich, die Kinder gegen das HI-Virus immun zu machen. Die chinesische Regierung verurteilte Jiankui schließlich zu drei Jahren Haft. Der russische Forscher und Biologe Denis Rebrikov könnte der zweite Forscher werden, der Kinder genmanipuliert und sie austragen lässt - wenn er die Genehmigung bekommt.

Deutscher Ethikrat für CRISPR-Moratorium

"Ich denke, wenn man eine starke Technologie hat wie CRISPR-Cas9, dann werden ethische Fragen wieder gestellt, die wir uns auch früher schon gestellt haben. Es ist also eine gute Gelegenheit, über alle ethischen Fragen rund um die Manipulationen von Genen zu reden. Vielleicht kann man sogar die Regeln international vereinheitlichen. In Europa gibt es in der Regel aber dafür mehr Konsens."

CRISPR weitergedreht: der "Gene Drive" beschleunigt Vererbung

Kevin Esvelt, Evolutionsingenieur am Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat CRISPR weiterentwickelt und ist einer der Erfinder des "Gene Drive", mit dem im Turbomodus Genveränderungen in Organismen eingeschleust und in weniger Generationen als sonst verbreitet werden können. Ein Werkzeug, das noch mächtiger und noch gefährlicher als die Genschere CRISPR ist, denn der Eingriff ist nicht umkehrbar: Beim "Gene Drive" wird sowohl die Veränderung als auch das Werkzeug, mit dem die Veränderung vorgenommen wurde, in Lebewesen geschleust.