Literaturnobelpreis 2022 Phantasten, Poeten & Polemiker

Leise Töne, klare Worte, starke Gefühle - in knappen Poemen oder epischer Breite: Der Nobelpreis für Literatur ist neben dem Friedensnobelpreis derjenige, der das meiste öffentliche Interesse erregt. Wer in diesem Jahr für sein literarisches Werk mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird, erfahren wir am Donnerstag der Nobelpreiswoche.