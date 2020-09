Rückblick in Bildern Nobelpreise 2007 - 2019

Robert Edwards - der "Vater" der Retortenbabys Robert Edwards wollte kinderlosen Paaren helfen und untersuchte in den 50er-Jahren das Prinzip der Befruchtung. Zusammen mit dem 1988 verstorbenen Patrick Steptoe arbeitete er an der "In-vitro-Fertilisation", einer Methode der künstlichen Befruchtung. Mit Erfolg: Am 25. Juli 1978 kam in England Louise Brown (2. von rechts), das erste Retortenbaby, zur Welt. Jahrelang hielt Edwards seine Forschung geheim. 2010 erhielt er für sie den Medizin-Nobelpreis. Er verstarb am 10. April 2013 in Cambridge.