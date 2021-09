Ig-Nobelpreis 2021 Auszeichnung für abstruse Forschung

Neue Methode zur Diagnose von Blinddarmentzündungen

Na, endlich: Eine akute Blinddarmentzündung lässt sich feststellen, indem man den Patienten über Straßenerhebungen fährt, die eigentlich der Geschwindigkeitsbegrenzung dienen. Je mehr Schmerzen der Patient beim Durchrütteln empfindet, umso schlimmer steht's um seinen Blinddarm. Dafür gab's den Preis für medizinische Diagnostik.

Autsch, gestochen!

Einen Preis gab's für Physiologie und Insektenkunde: Justin Schmidt, der in den USA und Kanada forscht, hat ihn dafür bekommen, dass er den "Schmidt-Stech-Schmerz-Index" entwickelt hat. Er beschreibt den relativen Schmerz, den man jeweils empfindet, wenn man von verschiedenen Insektenarten gestochen wird. Michael L. Smith, der sich in den USA, Großbritannien und den Niederlanden um die Forschung verdient gemacht hat, bekommt ihn dafür, dass er es geschafft hat, dass ihn Bienen an 25 verschiedenen Stellen gestochen haben. Mit seinem selbstlosen Einsatz hat er herausgefunden, wo es ihm am meisten weh tut: am Nasenflügel, der Oberlippe und am Penis.

Huhn wird zum Dino

Wie wird ein Huhn zum Dino? Man bindet ihm ein Gewicht an den Hintern! Dann stapft es so, wie die Dinos früher durch die Welt getrampelt sind. Also so, wie man es sich vorstellen könnte, dass sie es vielleicht so getan haben. Kein Witz, sondern der Preis für Biologie - für ein Team aus Chile und den USA.

Wie zeugt man 888 Kinder?

Nach dieser Nachricht hat die Welt gelechzt: Wie hat es Mulai Ismail der Blutige, der einst grausame Herrscher von Marokko, geschafft, zwischen 1697 und 1727 angeblich 888 Kinder zu zeugen? Der Applaus ging an ein Team aus Österreich, Deutschland und Großbritannien. Weil sich die Forscher dem Rätsel mit mathematischen Formeln näherten, gab's dafür den Preis für Mathematik.

Entleerte Blase in 21 Sekunden

Gut, dass das jetzt bekannt ist, zumindest so ungefähr: Fast alle Säugetiere entleeren ihre Blase in etwa 21 Sekunden - plus oder minus 13 Sekunden. Mit der Pinkelarbeit hat sich ein Team aus den USA und Taiwan beschäftigt.

Teilweises Nicht-Kochen eines Eies

Der Ig-Nobelpreis für Chemie ging an ein Team aus Australien und China. Die Forscher haben ein chemisches Rezept entwickelt, wie man ein Ei doch nicht so ganz kocht.

Häh, was haben die erforscht???

Der Ig-Nobelpreis für Literatur ging an ein Team aus den Niederlanden, Belgien, den USA und Australien. Die Wissenschaftler haben sich mit dem Wort "Huh" und all seinen Verwandten beschäftigt. Sie haben herausgefunden, dass es ein "Häh?!" in irgendeiner Form in jeder Sprache gibt. Häh, wer hätte das gedacht?!

Was einen nicht tötet, macht einen risikofreudiger

Viele Führungskräfte haben in ihrer Kindheit eine Vorliebe fürs Risiko entwickelt, weil sie eine Naturgewalt wie etwa ein Erdbeben, einen Vulkanausbruch oder einen Tsunami - allerdings ohne direkte persönliche Konsequenzen - erlebt haben. Dafür hat ein Team aus Italien, Singapur, den USA, Großbritannien, Indien, Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Japan den Management-Preis erhalten.

Bestechung statt Bestechung

Der Preis für Wirtschaft ging an Thailand: für den Vorschlag, Polizisten einen extra Lohn zu zahlen, wenn sie Bestechungsgelder ablehnen.

Wie sich intensives Küssen auf uns auswirkt