Physik-Nobelpreis 2015 Nobelpreis an Neutrino-Forscher

Neutrinos sind nicht masselos

Über Teilchen, die schwer zu "fassen" sind

Über die beiden Preisträger

Der 72-jährige Kanadier McDonald war Professor an der Queen's University in Kingston. Geboren 1943 in Sydney an der Ostküste Kanadas blieb McDonald seiner Heimat treu. Inzwischen lebt er im rund 1.500 Kilometer westlich gelegenen Kingston am Sankt-Lorenz-Strom. Zuvor hatte er in Kanada und den USA, unter anderem an der Elite-Universität Princeton, studiert, geforscht und gelehrt.