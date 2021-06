Eingewanderte Arten Stärken neue Tiere und Pflanzen die Natur?

"Mir ist klar geworden, dass viele dieser Horrorstorys, die erzählt werden, nicht wirklich stimmen. Denn viele der fremden Arten stellten sich am Ende als gar nicht so zerstörerisch heraus."

Eingewanderte Arten als Helfer

Im Gegenteil: Viele eingewanderte Arten waren am Ende sogar hilfreich in beschädigten Ökosystemen. Eines seiner Lieblingsbeispiele ist der Höhlen-Pfeiffrosch auf Puerto Rico, der dort im Regenwald zu Hause war. Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Wald massiv abgeholzt, um Platz für die Landwirtschaft zu schaffen. Die heimischen Arten verschwanden zusehends.

Nach einiger Zeit aber brachen die Preise für landwirtschaftliche Produkte ein, die Bauern verließen ihr Land und zogen in die Städte. Zurück blieben Brachflächen, die Natur eroberte sich die Insel zurück. Doch das war - zumindest am Anfang - nicht die ursprüngliche Flora und Fauna, sondern Pampelmusen- und Avocado-Bäume und vor allem der Afrikanische Tulpenbaum. Sie bildeten die Grundlage für die Rückkehr des Höhlen-Pfeiffroschs, der jetzt im Tulpenbaum pfeift. Neophyten als Helfer für Einheimische.

Neophyten und Neozoen meistens harmlos

Flamigos, eigentlich Neozoen, am Chiemsee

Meistens sind die Einwanderer sowieso harmlos, zum Beispiel die Chileflamigo-Kolonie am Chiemsee. Im Jahr 2015 wurde dort sogar erstmals ein Jungtier aufgezogen. Die eleganten rosa Vögel stellen keine Konkurrenz dar für die einheimischen Tiere. Auch in Nordrhein-Westfalen leben drei Flamingo-Arten friedlich in einer wilden Kolonie zusammen und bringen Junge zur Welt. Alle Flamingos in Deutschland sind vermutlich aus Zoos geflüchtet.