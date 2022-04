Naturpark Steinwald Der Kleine ganz groß

Der Naturpark Steinwald in der nördlichen Oberpfalz ist zwar der kleinste Naturpark Bayerns, dafür liegt er auf bis zu 950 Metern Höhe - und wird als einziger ehrenamtlich geführt. Zwischen den Felsen, in den dichten Wäldern und an den vielen Bächen und Teichen sind seltene wilde Tiere und Pflanzen zuhause.