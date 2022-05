Plankton Die Basis des Lebens im Meer

Krill aus dem Nordatlantik

Siebzig Prozent der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt. Doch über das Leben darin ist relativ wenig bekannt, insbesondere über das der Kleinstlebewesen. Deshalb messen Wissenschaftler weltweit an 500.000 verschiedenen Stationen, welches Plankton an welchem Ort zu welcher Zeit zu finden ist. Koordiniert wird das Projekt namens MAREDAT von Wissenschaftlern der ETH Zürich und der University of East Anglia im ostenglischen Norwich.



Aus den bisher gesammelten Daten haben die Forscher im Juli 2013 einen Atlas für Meeresplankton zusammengestellt. Sie gehen zwar davon aus, dass sich die Karten noch deutlich verändern können, wenn neue und exaktere Messungen hinzukommen. Die erste Auswertung der Daten zeigt aber, dass es in der Tiefsee viel mehr Organismen gibt als bisher angenommen. Außerdem ist der Anteil des tierischen Planktons weit größer als von den Wissenschaftlern bisher vermutet.