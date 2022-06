Krähen, Tauben und Eulen Von wegen Spatzenhirn

Vögel haben keine Großhirnrinde

"Seit 150 Jahren ist das Vogelgehirn für Wissenschaftler ein großes Rätsel. Säugetiere, zu denen auch wir Menschen gehören, haben eine Hirnrinde. Sie ist hochgradig geordnet, aufgebaut in sechs verschiedenen Schichten und quer dazu gibt es Säulen - eine Art Kreuzungsmuster aus Schichten und Säulen. Und dann schaut man sich das Vogelgehirn an und sieht eigentlich nur große Klumpen von grauen Zellen, scheinbar ohne jede Ordnung."

Das Gehirn der Vögel ist komplex organisiert

Seit den 1990er Jahren zeigen Forscher immer wieder, dass einige Vogelarten durch besondere Leistungsfähigkeit herausstechen. In einer Studie, die am 25. September 2020 in Science veröffentlicht wurde, kommen Forscher aus Bochum zu dem Schluss, dass auch das Gehirn der Vögel geordnet und hoch komplex aufgebaut ist.

"Wir konnten nachweisen, dass zumindest in großen Teilen des Vorderhirns von Vögeln, in denen die Sinneswahrnehmung stattfindet, eine fast identische, vielleicht sogar noch komplexere Organisation aus Schichten und Säulen gefunden hat als bei Säugetieren. Das Prinzip der Informationsverarbeitung von Vögeln und Säugetieren scheint also recht ähnlich zu sein."

Die Zahl der Nervenzellen ist bei Vögeln geringer

Vögel haben aufgrund ihrer Größe ein kleineres Gehirn als Primaten. Somit sind auch weniger Nervenzellen in ihren Gehirnen vorhanden. Trotzdem bringen sie Erstaunliches zustande. Rabenvöge l benutzen Werkzeuge zielgerichtet. Tauben können sich am Magnetfeld der Erde orientieren, um ihr Ziel zu finden. Spatzen haben ein sehr gutes Personengedächtnis.

High-Tech-Geräte ermöglichen Einblicke ins Vogelhirn

"Wir haben zwei Arten gewählt, die vom Stammbaum der Vögel her möglichst weit voneinander entfernt sind und auch gleichzeitig verschiedene ökologische Systeme benutzen, so dass wir, wenn wir die gleichen oder fast die gleichen Ergebnisse finden, vermuten können, dass das für alle Vögel gilt. Und das war dann auch der Fall."

Tübinger Forscher: Krähen haben ein Bewusstsein

Forscher aus Tübingen berichten am 25. September 2020 in einer Science-Studie, dass Krähen, die zur Familie der Rabenvögel gehören, über ein Bewusstsein in ihrer Wahrnehmung verfügen. Der Nachweis dafür gelang ihnen über einen Versuch am Monitor. Krähen hatten gelernt, auf Quadrate, die auf dem Monitor erscheinen, zu reagieren. Im zweiten Schritt wurden ihnen Quadrate gezeigt, die nur ganz schwach aufschienen, also kaum sichtbar waren. In diesem Fall musste das Krähengehirn entscheiden, ob es etwas sieht oder nicht.