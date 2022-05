Mücken-Abwehr Mücken merken sich zuschlagende Menschen

Mücken verknüpfen den gefühlten Schlag mit dem Körpergeruch

Die Wissenschaftler um den Biologen Jeffrey Riffell von der University of Washington in Seattle konnten nachweisen, dass die Tiere den Duft eines Menschen mit ihren unangenehmen Erfahrungen - also den erlebten Nahtod-Erfahrungen - verbinden. Hierfür kombinierten die Forscher im Labor bei Gelbfiebermücken (Aedes aegypti, auch Ägyptische Tigermücke genannt) die Gerüche bestimmter Menschen mit für die Insekten unangenehmen Situationen. In ihren Versuchen simulierte eine Vibrationsmaschine die Erschütterung beim Schlag nach dem Tier. Einen Tag später mussten sich die Tiere dann beim Fliegen in einer Y-förmigen Röhre zwischen dem vorherigen und einem anderen menschlichen Körpergeruch entscheiden. Auffällig war, dass sie den Duft, der die zuvor gemachten schlechten Erfahrungen begleitet hatte, vermieden. Sie hatten ihn scheinbar damit verknüpft und wiedererkannt.