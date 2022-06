Insekten Klein, aber mächtig

Alle Insekten besitzen ein gemeinsames Kennzeichen: Sie haben sechs Beine. Wie die Spinnentiere und Krebse gehören sie zu den Gliederfüßern, die rund 80 Prozent aller bekannten Tierarten ausmachen. Der Insektenkörper gliedert sich in drei Abschnitte, in Kopf, Brust und Hinterleib. Meistens besitzen die Sechsbeiner am Brustbereich zwei Flügelpaare. Zum Tasten und Riechen haben sie am Kopf zwei Fühler. Ihre Mundwerkzeuge sind je nach Ernährungsweise sehr unterschiedlich ausgebildet - zum Saugen, Stechen, Lecken oder Beißen. Allen Insekten gemeinsam ist ein Panzer aus Chitin. Er dient als Skelettersatz und schützt den Körper vor Austrocknung. Spinnen sind übrigens keine Insekten, sie laufen auf acht Beinen.

Mit der Entwicklung ihrer Flugfähigkeit vor gut 350 Millionen Jahren kam es zur ersten großen Artentfaltung der Insekten. Der Flugapparat der Insekten gilt als einzigartig. Und er ist so komplex, dass man seine Funktionsweise bis heute nicht richtig versteht. Segelnde Vögel etwa machen sich ihre gewölbten Flügel zunutze, deren Profil die Luft so leitet, dass ein Auftrieb erzeugt wird. Insektenflügel aber sind nicht gewölbt, sondern flach wie ein Blatt Papier. Diesen Mangel kompensieren die Tiere durch ein unvorstellbares Tempo, mit dem sie ihre Flügel auf- und abschlagen: Einige schaffen 400 bis 500 Schläge in der Sekunde, und die Spitzenflieger bringen es auf Werte von bis zu 1.000 Schlägen pro Sekunde.

Die Wirkstoffe

An der Justus-Liebig-Universität Gießen wird erforscht, welche Wirkstoffe sich Insekten zunutze machen. Andreas Vilcinskas baut dort seit 2010 die Disziplin Insektenbiotechnologie auf. Er ist überzeugt: "Von Insekten lernen, heißt Siegen lernen. In der Evolutionsbiologie wird Erfolg durch Biodiversität definiert. Und allein mit ihren beschriebenen 1,2 Millionen Arten sind Insekten mit Abstand die artenreichste Organisationsgruppe." In Insekten schlummert eine gigantische Naturstoff-Bibliothek, mit unterschiedlichsten Substanzen können sie sich zum Beispiel vor Angreifern oder Parasiten schützen.

Vilcinskas will herausfinden, wie man diese Stoffe in der Medizin, in der Lebensmittelwirtschaft oder für den Pflanzenschutz nutzen kann. Im asiatischen Marienkäfer zum Beispiel konnte bereits eine Substanz isoliert werden, die gegen Malariaerreger wirkt. Auf der Suche nach Antibiotika werden Arten näher untersucht, die über ein besonders starkes Immunsystem verfügen, weil sie in Kot leben - Rattenschwanzlarven zum Beispiel. Konservierungsstoffe lassen sich aus dem Totengräberkäfer gewinnen. "Wir erforschen Dinge, die vielleicht erst in 10, 20 Jahren auf den Markt kommen. Man kann so viel mit Insekten machen", sagt Vilcinskas, "sogar Fett für die Kosmetikindustrie herstellen."