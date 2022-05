Ameisen Fleißige Arbeiterinnen und eiskalte Mörder

Immer der Ameisennase nach

Kundschafterameisen als Spurenleger

Smalltalk mit dem Ameisen-Hinterteil

Gehen Duftwege durch Brände oder Überschwemmungen verloren, sind die Ameisen kurzzeitig wie blind. Doch in Windeseile legen die Insekten dann neue Spuren aus. Zur Not können Ameisen wichtige Informationen auch erspüren: Zum "Smalltalk" benutzen sie nämlich auch gern mit dem Hinterleib erzeugte Vibrationen oder Berührungen.

Harzbrocken halten Bakterien vom Staat fern

Intelligente Ameisen-Baumeister

Das Leben in einem Blattschneiderameisen-Staat ist hochkomplex und arbeitsteilig. Deshalb sind diese Ameisen auch ein sehr beliebtes Forschungsobjekt. Ihre Staaten wurden schon als "perfekter Superorganismus" bezeichnet. Ihre unterirdischen Bauten nehmen gigantische Dimensionen an. Forscher aus Würzburg fanden heraus, dass die zumeist in den Tropen und Subtropen Amerikas lebenden Tiere ein ausgeklügeltes internes Benachrichtungssystem haben, um neue Weidegründe schnell und effektiv abzugrasen, bevor ihnen andere Ameisenvölker zuvorkommen.

Die Ameisen seien dabei sehr geschickt, so die Forscher: Sie benutzen drei ihrer Beine als Drei-Punkt-Standfläche und bearbeiten oder halten mit den anderen drei Beinen das Blattstück. Das beißen sie durch, lecken Kleinstlebewesen von ihm ab und durchlöchern es. Die Wissenschaftler vermuten, um die Pilzspore besser einpflanzen zu können. Dann setzen sie die mit einem Ameisensekret als "Mörtel" versehenen Blattstückchen in ihre schwammartigen Pilzgärten ein, wo die heranwachsenden Pilze anschließend aufwendig gehegt und gepflegt werden.

Um das zu schaffen, versuchen die Ameisen Energie zu sparen, indem sie im Team arbeiten. "90 Prozent des Blattschneidens finden im Ameisennest statt. Ameisen wählen dazu Stückchen aus, die weniger Schneidearbeit erfordern", so die Studie, die im Journal "Royal Society Open Science" im Januar 2016 veröffentlicht wurde. In einer Laboranordnung beobachteten die Forscher die Ameisen und stellten fest, dass die Tiere kleinere, vorperforierte Blattstücke in ihren unterirdischen Bau trugen und das Zerkleinern dort stattfand. Die Forscher vermuten, dass vor allem junge Ameisen mit noch unbeschädigten Kiefern diese Arbeit erledigen.

Blattschneiderameisen sind winzig. Um ihr eigenes Futter anzubauen, schleppen sie ein Vielfaches ihres Körpergewichts. Ryan Garrett von der University of Oregon hat mit seinen Kollegen untersucht, wie sich die "Atta cephalotes" dabei ihre Kräfte einteilt. Die Ameisenart lebt in enger Symbiose mit bestimmten Pilzen, die sie als Nahrung auf einem Nährboden von Blattstückchen züchten. Wie die Forscher herausfanden, müssen die Ameisen dazu eine Strecke von drei Kilometern schneiden – das entspricht einer Million mal ihrer eigenen Körperlänge – um einen Quadratmeter Blätter zu zerlegen.

Zusammen leben, alleine sterben

Das Leben im Ameisenbau ist intelligent organisiert - bis hin zum Sterben: So haben die Wissenschaftler der Uni Regensburg herausgefunden, dass kranke Ameisen kurz vor dem Tod ihr Nest verlassen und in Einsamkeit sterben. Freiwillig. Ihr selbstloses Verhalten dient der Arterhaltung: Die Insekten entfernen sich, um die anderen Nestbewohner nicht anzustecken.

Invasion der Argentinischen Ameisen

Doch das Jahrmillionen alte Gleichgewicht unserer Ameisen ist bedroht. Ein extrem aggressiver Eindringling breitet sich aus: die Argentinische Ameise. Auf der Suche nach Nahrung und einem Nest ist sie nicht wählerisch. Argentinische Ameisen können sich an nahezu jede Umgebung problemlos anpassen. Sobald sie sich irgendwo eingenistet haben, wird man sie nicht wieder los. Pro Nest teilen sich mehrere Königinnen die Gemächer, 15 bis 20 Stück gibt es in einer Kolonie. Mehrere Königinnen bedeuten auch mehr Nachkommen und damit mehr Schlagkraft bei Kämpfen mit anderen Ameisen - und mehr Nasen bei der Futtersuche. So wird die Macht der Argentinischen Ameise immer weiter gestärkt. In einigen Gegenden Frankreichs haben die Argentinischen Ameisen bereits alle heimischen Ameisen vernichtet.