Eichhörnchen - immer auf dem Sprung Schlau und schnell, aber auch vergesslich

Es scheint immer auf dem Sprung, das Sciurus vulgaris. Dabei mag das Europäische Eichhörnchen gar keinen Stress. Eigentlich lebt es viel lieber entspannt in seinem Revier, bevorzugt im Nadelwald. Am besten mit Baumkronen, die so aneinander stehen, dass der kleine Nager von Baum zu Baum springen kann, ohne den Boden zu berühren. Denn sie mögen es eigentlich gar nicht, den Boden zu berühren.

Sitzt, passt, wackelt oder hat zuviel Luft? Wie Eichhörnchen springen lernen

So lernen Eichhörnchen springen Das Leben in den Baumkronen ist jedoch riskant: Die Welt aus Ästen und Zweigen ist komplex, mal brüchig, mal biegsam, mal stabil. Doch jeder Sprung muss sitzen, ein Sturz könnte tödlich sein. Eichhörnchen sind aber nicht nur flotte Springer, sondern vor allem flink beim Lernen, haben Forscher beobachtet: Sie passen noch im Flug ihre Sprungmanöver mit Drehungen und Wendungen an, um das Ziel zu erreichen - und sei es nur noch mit den Krallen. Das genügt, um dann mit einer Rolle vorwärts um den Zweig oder einem Unterschwung wie am Reck doch noch sicher auf dem Zweig zu landen. Mit nur wenigen Sprüngen lernen sie, ihre Sprungtechnik an aktuelle Bedingungen ihrer Umgebung anzupassen. Im künstlichen Parcours, den die Forscher für ihre im Juli 2021 in Science erschienene Studie aufbauten, nutzten die Eichhörnchen schnell auch die Rück- und Seitenwände für Sprünge "über die Bande".

Ein Eichhörnchen mit bis zu 3.000 Vorratslagern

Mitmach-Aktion <!-- --> Helfen Sie mit! Eichhörnchen-Zählaktion vom BUND Naturschutz Leben Eichhörnchen lieber in der Stadt oder auf dem Land? Diese Frage will der BUND Naturschutz beantworten. Dazu braucht er Ihre Mithilfe! Melden Sie dem BUND alle gesichteten Eichhörnchen, was diese so treiben und wie sie aussehen. So geht es. [mehr - Helfen Sie mit! - Eichhörnchen-Zählaktion vom BUND Naturschutz ]

Eichhörnchen ernähren sich das ganze Jahr über von Baumsamen, die sie in Zapfen von Lärchen, Fichten und Tannen finden. Jedes Tier muss täglich 20 bis 30 Zapfen bearbeiten, um die kleinen, knapp linsengroßen geflügelten Samen herauszuholen und so den eigenen Tagesbedarf zu decken. Daneben frisst es auch Nüsse, die fast alle im Herbst reif sind – und genau deshalb hat das Eichhörnchen dann richtig viel zu tun. Es sammelt Wal- oder Haselnüsse, Bucheckern und Eicheln als Wintervorräte, die es auf seine schier unzähligen Verstecke verteilt. Nach zwei Monaten kann sich ein Eichhörnchen immerhin noch an bis zu 60 Prozent seiner bis zu 3.000 Verstecke erinnern, so Eichhörnchen-Experte und Buchautor Peter Lurz.

Größere Gehirne und besseres Gedächtnis

Baumhörnchen haben nachweislich größere Gehirne, weil sie sich die Verstecke merken können, so der britische Baumhörnchenexperte Stefan Bosch, der 2011 mit Peter Lurz ein Fachbuch über Eichhörnchen veröffentlichte. Manche Eichhörnchen kontrollieren sogar ihre Vorräte, um eventuell schimmlige Nüsse oder Samen zu entfernen und damit sicherzustellen, dass sie mit ihrer Nahrung über den Winter kommen. Zudem ist es für die Natur gar nicht so schlecht, wenn die Eichhörnchen nicht all ihre vergrabenen Samen wiederfinden, denn so wachsen aus den vergessenen wieder neue Bäume.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Eichhörnchen sind wilde Tiere, die sich nur dann den Menschen nähern, wenn sie in ihrem Lebensraum begrenzt werden. Das Europäische Eichhörnchen, lateinisch Sciurus vulgaris, gibt es in unterschiedlichen Farbtönen: von gräulich über rot bis hin zu schwarz. Zu erkennen ist es auch an seinen Ohrenpinseln, die es im Winter trägt und die zum Beispiel das amerikanische Grauhörnchen – das es bei uns noch nicht gibt – nicht hat. Die tagaktiven Tiere sind Einzelgänger, die mit den Duftdrüsen an ihren Pfoten ihr Revier markieren.

Winterruhe der Eichhörnchen

Dass Eichhörnchen so viele Vorräte horten, liegt daran, dass sie keinen Winterschlaf machen, sondern im Winter nur ruhen. Eichhörnchen sind gleichwarme Säugetiere, also Tiere, die bei Kälte ihre Körpertemperatur aufrechterhalten können. Sie werden träger und haben einen eingeschränkten Energieverbrauch. Ihr Ruhe- und Schlafbedürfnis wird größer, allerdings reduziert sich ihr Stoffwechsel nicht so stark wie bei den klassischen Winterschläfern. Sie ziehen sich in den Kobel, ihr Nest aus Reisig, zurück, rollen sich zusammen, decken sich mit dem Schwanz zu und schlafen ein paar Tage, ohne dass die Körpertemperatur sonderlich stark absinkt. Dann wachen sie auf und müssen fressen, weil sie sozusagen immer nachheizen müssen.

Eigentlich sind Eichhörnchen Einzelgänger, die sich nur in der Paarungszeit mit einem Partner zusammentun. Aber bei viel Kälte kann es dann auch durchaus vorkommen, dass sich die Tiere gemeinsam in einen Kobel legen, um sich gegenseitig zu wärmen.

Mythos: das verdrängte rote Eichhörnchen in Deutschland

Um den Bestand unseres heimischen Eichhörnchens muss man sich noch nicht sorgen. Ganz anders sieht es in Großbritannien oder Norditalien aus. Dort gefährdet das aus Nordamerika stammende Grauhörnchen (Sciurius carolinesis) die heimischen roten Eichhörnchen. Die Sorge davor, dass auch bei uns das Grauhörnchen auftauchen und "unser" Eichhörnchen verdrängen könnte, ist so groß, dass Grauhörnchen in der EU seit 2016 zu den unerwünschten Tierarten gehören. Wie in vielen Ländern dürfen auch in Deutschland Grauhörnchen nicht gezüchtet oder weitergegeben werden. Nicht einmal in Zoos dürfen sie gehalten werden.

Daher hat sich bei uns das Grauhörnchen noch nicht angesiedelt. Dennoch verwechseln viele unser Europäisches Eichhörnchen mit den Grauhörnchen, weil es unter den Europäischen Eichhörnchen durchaus viele Farbvariationen geben kann, von hellrot bis buntschwarz, von grau bis schwarz.

Das Grauhörnchen unterscheidet sich vor allem in der Statur vom Eichhörnchen: Es ist größer und stärker und es hat im Winter keine Ohrenpinsel. Zudem lebt es lieber in Laub- oder Mischwäldern.

Kampfansage an das Grauhörnchen

Das Grauhörnchen ist in England und Norditalien mittlerweile zur Plage geworden. Es verdrängt das Europäische Eichhörnchen immer mehr. Denn das Grauhörnchen hat dem Eichhörnchen gegenüber einige Vorteile: Grauhörnchen können zum Beispiel Eicheln besser verdauen als Eichhörnchen - ein goßer Vorteil in den Laubwäldern Großbritanniens und Italiens. Zudem leben Grauhörnchen viel sozialer als Eichhörnchen. Die Jungen bleiben lange bei den Eltern, sodass Grauhörnchen in einer viel größeren Dichte beieinander leben können als der Einzelgänger Eichhörnchen.

Pockenerreger rafft Eichhörnchen nieder

Außerdem trägt der Großteil der Grauhörnchen das Eichhörnchen-Pockenvirus in sich. Sie selbst sind dagegen immun und bilden Antikörper. Die Eichhörnchen hingegen können am Pockenvirus sterben.

Maßnahmen gegen das Grauhörnchen

Grauhörnchen sind größer und stärker als Eichhörnchen und haben im Winter keine Ohrenpinsel. Um die Population der Eichhörnchen zu retten, haben die Briten drastische Maßnahmen ergriffen: Sie stellen Grauhörnchen-Fallen auf und machen die gefangenen Tiere unfruchtbar oder töten sie. Bisher verliefen die Bemühungen allerdings relativ erfolglos. Die Grauhörnchen kommen immer wieder zurück.

Bäume anpflanzen, die für Eichhörnchen geeignet sind