Schwalben und Mauersegler Kälte im Frühjahr macht den Vögeln zu schaffen

Das hundsgemeine Wetter im Frühjahr geht nicht nur den Menschen an die Substanz. Schwalben und Mauersegler, die ihre Brutzeit während der warmen Monate in Mitteleuropa verbringen, leiden Hunger. Darum ruft der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) dazu auf, den entkräfteten Vögeln zu helfen.