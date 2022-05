Schreie im Dunkeln Echoortung im Ultraschall

Glasfassaden sind für Fledermäuse lebensgefährlich

Senkrechte Glasfassaden und andere glatte Flächen täuschen das Sinnessystem von Fledermäusen. Die Tiere knallen dagegen, weil sie meinen, freien Flug zu haben. "Die Echoortung wird hereingelegt", so Stefan Greif vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Pöcking-Seewiesen. Greif hatte immer wieder bemerkt, dass Fledermäuse gegen senkrecht stehende Metallplatten oder in freier Wildbahn gegen Infotafeln fliegen, obwohl ihr Echolot sie normalerweise sicher durch die Nacht leitet. In Laborversuchen untersuchte er das Phänomen.



Er schickte Exemplare des Großen Mausohrs durch einen Tunnel, bei dem drei Wände mit Filz belegt waren, die vierte war eine Metallplatte. Das Ergebnis: Von 21 Tieren kollidierten 19 mindestens einmal mit der Metallplatte, wenn diese senkrecht angebracht war. Mit anderen Flächen im Tunnel gab es keine Zusammenstöße. Auch wenn die Platte horizontal lag, flog kein Tier dagegen.



Der Grund für die Wahrnehmungsprobleme ist der Studie zufolge, dass Signale der Fledermaus an der glatten Fläche in einem anderen Winkel abprallen als sie aufkommen und somit nicht zurück zur Fledermaus gelangen. Erst wenn sie sich in einem gewissen Raum vor dem Hindernis befindet, nimmt sie den Schall aufgrund der Nähe trotzdem wahr. Dann kann es für ein Wendemanöver allerdings nach Beobachtung der Forscher schon zu spät sein.

Wie die Wissenschaftler in ihrer im Fachmagazin "Science" im September 2017 veröffentlichten Studie betonen, wurde keines der Testtiere verletzt. Die Studie zeige, "dass es wünschenswert wäre, dass in bedeutenden Fledermauslebensräumen, in ihren Flugkorridoren oder an Fressplätzen auf solche Flächen – etwa auf Infotafeln – künftig verzichtet wird", sagte Greif. Eine weitere Möglichkeit sei es, an solchen Hindernissen Ultraschallsignale für Fledermäuse auszusenden.

Extrem reaktionsschnell auf Beutejagd

Fledermäuse können kurz vor dem Fang Echoortungs-Signale wesentlich schneller umsetzen als der Mensch schauen kann. Das haben Neurobiologen der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität herausgefunden. Dass Fledermäuse - wie Wale - in der Endphase der Jagd extrem schnell Ultraschall-Signale senden, war bereits bekannt. "Bisher war aber nicht klar, warum die Tiere das machen", sagte der Neurobiologe Lutz Wiegrebe. Über die sehr schnelle Echoabfolge werden Insekten sogar im Zickzackflug registriert.



Es schien bisher aber kaum vorstellbar, dass die Fledermaus diese Informationen noch verwerten und auf sie reagieren kann. "Man dachte, die Tiere würden die Informationen nicht mehr in Verhaltensreaktion umsetzen können", ergänzte Wiegrebe. "Wir konnten nun aber zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist und sie sehr kurze Reaktionszeiten haben." Diese lägen bei 50 bis 100 Millisekunden. Die Pupillenbewegung beim Menschen funktioniert langsamer, mit Reaktionszeiten zwischen 200 und 300 Millisekunden. Die Studie der Münchner Wissenschaftler ist im März 2015 in der Fachzeitschrift "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften (Pnas) erschienen.

Fledermäuse reagieren blitzschnell auf Geräusche

In lauter Umgebung sprechen Menschen gleich lauter und höher, um sich verständlich zu machen, denn eine höhere Stimme weckt eine größere Aufmerksamkeit. Dies ist in der Wissenschaft als Lombard-Effekt bekannt und wird beispielsweise bei Hörtests an Kleinkindern genutzt.



Tübinger Forscher haben 2013 das Ergebnis ihrer Untersuchung veröffentlicht, wie Fledermäuse, deren Hörsinn einen großen Frequenzbereich umfasst, diesen Effekt einsetzen. Die Tiere passen die Ultraschalllaute, mit denen sie sich orientieren, so schnell den Geräuschen in ihrer Umgebung an, dass diese Reaktion unmöglich bewusst gesteuert sein kann. Außerdem verändern sie die Lautstärke und die Tonhöhe ihrer Laute unabhängig voneinander. Bislang ging man davon aus, dass beides parallel abläuft. Offensichtlich gebe es eine direkte neuronale Verbindung zwischen dem Hören und dem Erzeugen von Stimmen, erläuterte der Tübinger Neurobiologe Steffen Hage. Womöglich könnten diese Erkenntnisse Menschen mit Sprachstörungen helfen, so der Wissenschaftler.

Klimawandel wirkt sich auf Ultraschallortung aus