Fledermäuse Raffinierte Flugkünstler

Tests in Windkanälen zeigen: Fledermäuse können weitaus besser in der Luft manövrieren als jedes Flugzeug. Schon Leonardo da Vinci träumte vor einem halben Jahrtausend von Flügeln für Menschen, die denen der Fledermäuse glichen.

Geschmeidiges Segel

Feines Gespür für Luft

Diese so lebendigen Schwingen erlauben den Fledermäusen waghalsige Flugmanöver bei ihrer Jagd. Wenn Sie das einmal beobachten wollen: Im Schein von Straßenlaternen geht so manche Fledermaus auf die Jagd nach Nachtfaltern, die in dem Licht herumschwirren.

Fledermäuse wandern wie Zugvögel

Manchmal zeigen Fledermäuse auch ein Verhalten wie Zugvögel. Das gilt zum Beispiel für den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula). Männchen wandern als Jungtiere in andere Regionen und werden später meist sesshaft. Weibchen des Großen Abendseglers legen insgesamt längere Strecken als Männchen zurück und bleiben Wanderer. Das ist kein Nachteil für die Weibchen, denn durch ein besseres Nahrungsangebot im Winterquartier können sie ihren durch Trächtigkeit und Stillzeit erhöhten Energiebedarf decken. Das zeigte beispielsweise eine Studie in der Fachzeitschrift "Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences", die im Dezember 2018 veröffentlicht wurde.