Binnenwüsten Wüsten weit weg vom Meer

Manche Regionen der Erde sind so weit von Ozeanen entfernt, dass die feuchten Luftmassen während des langen Wegs schlicht und einfach austrocknen. Bei Ankunft in der Wüste ist die Wirkung der maritimen Tiefdruckgebiete verblasst.

Die Wüste Gobi - das wohl bekannteste Beispiel einer Binnenwüste

Fast alle Binnen- bzw. Landwüsten befinden sich im Zentralbereich des größten Kontinents: Asien. Die Dsungarei oder die Taklamakan in China gehören ebenso dazu wie Karakum und Kysilkum in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan. Aber auch die Trockenheit der enorm großen Zentral- und Ostsahara ist durch Kontinentalität geprägt.

Im Unterschied zu einer Wendekreiswüste wie der Sahara gibt es in den Binnenwüsten Jahreszeiten. So kann in den mittelasiatischen Trockengebieten im Winter durchaus Schnee fallen und die Temperatur auf -40 °C und sogar darunter fallen. Im Sommer steigen sie auf bis zu 50 °C.